Шэрон Стоун сравнила сильного Путина и хвастливого Трампа

Актриса Шэрон Стоун назвала президента РФ Владимира Путина сильным лидером и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», – передает РИА «Новости» слова Стоун журналу GQ.

Она также назвала Путина и Трампа «очень разными».

По словам актрисы, президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами. Трамп же, по мнению актрисы, является «хвастуном», который не уважает свой пост.

Стоун также выразила сомнение в том, что американский лидер будет переизбран на выборах в 2020 году.

Напомним, на благотворительном гала-концерте «Благовест», прошедшем в Санкт-Петербурге 10 декабря 2010 года, в пользу больных детей, больных раком и страдающих нарушениями зрения, выступили такие голливудские звезды, как Шэрон Стоун и Кевин Костнер, а также Моника Белуччи и Орнелла Мути.

Как известно, в ходе концерта Путин присел за столик с Костнером и Мутти и запел песню Фэтса Домино «Blueberry hill», а потом наиграл на рояле мелодию песни «С чего начинается родина».

В рамках этой акции звезды Голливуда также посетили ряд детских больниц.





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