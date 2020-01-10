Случаи, когда призраки убитых являлись своим убийцам и заставляли признаться в содеянном

Признания Терри Чайлдса

В августе 1985 года 17-летняя Лоис Линетт Сигала была убита в изолированной лесистой местности неподалеку от шоссе Грэнит Крик в долине Скотт Велли, штат Калифорния. Убийца буквально расстрелял девушку из пистолета, всадив в ее тело 10 пуль.

Полиция быстро вышла на след преступника, обвинив в содеянном некоего Терри Чайлдса. Он был признан виновным и получил 41 год тюрьмы, что по сути равнялось для него практически пожизненным заключением. Чайлдс отсидел несколько лет в тюрьме, а потом неожиданно для всех начал постепенно признаваться в убийстве и других девушек.

В числе своих жертв он в том числе назвал Линду Энн Джозович, Джоан Мак, Крис Холл и Пенни Рикенбекер и рассказал, что спрятал их тела в разных местах в районе города Санта-Крус, после чего назвал конкретные места. Полиция последовала его указаниям и обнаружила в некоторых из этих мест останки девушек.

Когда выяснилось, что Чайлдс был серийным маньяком, следователи начали допрашивать его о подробностях его деятельности и о том, почему он вдруг решил обо всем этом рассказать. И тогда Чайлдс начал рассказывать о том, что призраки убитых им девушек неотступно преследуют его в тюремной камере, являясь каждую ночь из мрака и практически "поедают его мозг", сводя его с ума.

Надо заметить, что еще после убийства Сигалы Чайлдс был признан вменяемым и у него не нашли никаких психических отклонений, в том числе шизофрении. Поэтому сложно было понять, правда ли к нему являются призраки, видит ли он галлюцинации или он просто дурачит следователей.

На все подозрения Чаялдс убедительно отвечал, что он молчал бы и дальше, но призраки сказали ему, что оставят его в покое, если он даст признательные показания. И что с каждым разом, когда он сознавался в убийстве очередной девушки, ее призрак переставал приходить к нему по ночам.

Он также прекрасно понимал, что эти признания не дадут ему никаких послаблений в его сроке и более того, за них ему светит реальный пожизненный срок. И тем ни менее он был так измучен психологически, что готов был на все, лишь бы спокойно спать по ночам. В 2017 году Чайлдс пояснил о своих последних двух жертвах, после чего признаний от него больше не поступало.

Скелет под крыльцом

В 1982 году в Милуоки, штат Висконсин, без вести пропала 13-летняя Керри Энн Джопек, которая не отличалась хорошим поведением. В тот день девочка прогуляла школу, отправившись вместо этого к более старшим знакомым, у которых потом осталась на молодежную ночную вечеринку. Наутро девочку уже никто не видел и не мог сказать, что с ней случилось.

Полиция искала ее, но останки девочки нашли случайно лишь спустя 17 месяцев, они лежали закопанные в земле под крыльцом того же дома, где была вечеринка. Несмотря на тщательные допросы всех, кто был на вечеринке, полиция так и не смогла установить виновника смерти девочки и это дело так и осталось нераскрытым.

В 2015 году в полицию Милуоки неожиданно пришла женщина и заявила, что она жена некоего Хосе Феррейра-младшего и что ее муж на днях признался ей, что это именно он был виноват в смерти малолетней Джопек в 1982 году. Полиция тут же арестовала Феррейру и он подтвердил свое признание. После чего пояснил о том, что был на той вечеринке, и что симпатичная девочка, выглядевшая старше своего возраста, приглянулась ему сразу же (ему самому тогда было 17 лет), после чего он познакомился с ней и предложил ей вместе с ним покурить травки.

После этого у Феррейры возникли к девочке плотские желания и он повел ее, уже плохо что соображающую после косяка, в подвал, но на лестнице Джопек запнулась и полетела по ступенькам вниз, после чего застыла без движения на полу. Феррейра, тоже уже обкуренный, решил, что та просто потеряла сознание и воспользовался этим "удобным положением", начав тискать девочку за грудь и другие места.

Лишь позже, когда его сознание немного прояснилось, он понял, что девочка мертва и что при падении с лестницы она сломала себе шею. В панике он начал думать, что ему делать и не придумал ничего, кроме как по быстрому спрятать тело девочки под крыльцо, прикрыв наскоро землей и листьями.

На следующий день Феррейра правдоподобно соврал полиции, что ничего про Джопек не знает и решил, что счастливо отделался. Однако не тут то было. Вскоре к нему стал приходить призрак девочки, который агрессивно требовал, чтобы он во всем признался и пошел в полицию.

Но Феррейра очень боялся, что его посадят за сексуальные приставания к несовершеннолетней и терпел призрака очень долго, прежде чем все-таки не выдержал. После признания он получил всего семь лет тюрьмы, так как адвокату удалась доказать, что к непосредственной смерти девочки он не был причастен и что это был несчастный случай.

Жена Феррейры не поверила в его слова о призраке девочки, а говорила, что у ее мужа какая-то психическая болезнь. Однако мать Джопек, которая добилась личной встречи с Феррейрой перед судом, полностью поверила в то, что призрак ее дочери пытался добиться возмездия. "Он уверял меня в том, что дух моей дочери преследует его и я полностью верю его словам", — рассказывала она журналистам.

Убийство "Хелло Китти"

В 1999 году в Гонконге произошло резонансное преступление, более известное как "убийство Хелло Китти". Внезапно пропала хозяйка одного ночного клуба по имени Фан Ман-И и ее больше месяца никто не мог найти живой или мертвой. Полиция зашла в тупик. Но однажды в полицейский участок пришла 13-летняя девочка-подросток Ах Фонг, которая призналась, что за похищением Фан Ман-И стоит ее "папик" — 34-летний бандит Чан Ман-Лок с подельниками 27-летним Леунг Шин-Чо и 21-летним Леунг Вай-Лун.

Эти люди похитили Фан Ман-И и увезли на специальную квартиру в гонконгский район Чимсачёй, обвинив в невыплате долга в размере, равном около 2,5 тысяч долларов. Женщину долго мучили, пытаясь выбить у нее деньги, но ничего не добились за целый месяц, после чего Фан Ман-И умерла из-за нанесенных ей ран.

Сначала полицейские не поверили девочке, решив, что у подростка слишком буйная фантазия. Однако девочка заверила их, что может показать, где была спрятана голова убитой после того, как ее тело расчленили для удобной "утилизации". И она привела полицейских на место, где лежала грязная большая тряпичная кукла Хэлло Китти. Когда полицейские распороли игрушку, внутри ее головы был найден человеческий череп. Позже подтвердилось, что это был череп Фан Ман-И.

Полиция тут же арестовала членов банды, но другие части тела несчастной женщины так и не были найдены. Это громкое дело долго еще было актуальной новостью по всем телеканалам страны, но позже выяснились куда более странные подробности.

Как оказалось, юная Ах Фонг "работала" вместе с задержанными гангстерами и в том числе присутствовала при похищении и пытках людей, а когда ее "друзья" убили Фан Ман-И, призрак этой женщины внезапно начал являться девочке по ночам, очень пугая ее и приказывая ей раскаяться и во всем признаться. Несмотря на то, что психика Ах Фонг уже привыкла к сценам насилия, призрак действительно сумел напугать ее и она решилась сдать "друзей" и признаться полиции.

Ах Фонг была главным свидетелем на суде, она согласилась на это в обмен на судебный иммунитет. Трое убийц получили пожизненные сроки.

Истории из Африки

В начале июля 2002 года житель ЮАР Боб Руель Балойя был похищен и жестоко избит Джоном Нкуной и двумя его друзьями. Балойя еще был жив, когда Нкуна облил его бензином и заживо сжег. Обгоревшие человеческие останки случайные прохожие нашли лишь спустя несколько дней.

Балойя был младшим братом главы местного полицейского отдела по борьбе с организованной преступностью Джозефа Балойи, поэтому полиция начала особенно активно искать убийц. Однако Нкуне удалось скрыться в другом районе стране и он остался безнаказанным.

Но шли дни и Нкуна все больше терял покой. К нему начал приходить призрак убитого Боба Балойи, который выглядел страшно обгоревшим и пах горящим человеческим мясом. Призрак угрожал Нкуне, прямо говоря "Скажи моей семье, что это ты убил меня и тогда ты сможешь спать спокойно. В противном случае тебя постигнет та же участь, что и меня".

Напуганный Нкуна наконец не выдержал и 25 июля 2002 года явился с повинной, после чего был заключен в тюрьму на 15 лет.

В 2013 года еще один подобный случай произошел в другой африканской стране — Гане. В городе Суньяни случилась серия убийств местных таксистов, в каждом случае таксисту стреляли насмерть в голову, а автомобиль угоняли. Полиция никак не могла поймать убийцу, но внезапно тот сам во всем признался.

Убийцу звали Виктор Амевага и после того, как он убил этих таксистов, к нему по его словам начали приходить их призраки. Амевага был очень напуган и рассказывал, что призраки выглядят страшно, но они не просто пугают, а еще и физически нападают на него.

"Самый дикий это призрак второго убитого. Я все время вижу его в своих снах и однажды он напал на меня и начал меня бить. Я больше не мог так мучиться, я должен был признаться. Я пояснил обо всем своему другу, а он позвонил в полицию".

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