В канадских лесах засняли стоящего рядом с деревом огромного волосатого йети

Согласно описанию, видео заснял местный житель Дэвид Бивер, который охотился в этих лесах на лося. Более точное месторасположение — долина реки Норт-Саскачеван.

Бивер шел по лесу, среди заснеженных деревьев, как вдруг заметил впереди висящий невысоко над землей среди веток дочиста обглоданный скелет какого-то животного.

А рядом с этим деревом стояло нечто огромное, темное и волосатое. Это существо не было похоже на медведя и вообще на любое местное животное.

На видео, которое в отличие от многих подобных роликов с йети, четкое и не замыленное, можно увидеть, что покрытая местами снегом шерсть животного похожа на волосы гориллы и что животное стоит вертикально, видимо на двоих ногах, потому что его голова в самом верху, как у человека.

Существо стоит совершенно неподвижно, лишь изредка шевеля головой. Может быть оно отдыхает или дремлет. Учитывая, что совсем рядом с этим существом на дереве висит крупный обглоданный скелет животного, возможно это существо отдыхает после сытного обеда.

Бивер верит в то, что он сумел заснять огромного бигфута, при этом даже не одного, похоже на то, что на его спине висит еще один бигфут, только куда меньше, видимо детеныш. Он цепляется за спину родителя как это делают детеныши гориллы или шимпанзе.

Бивер недолго снимал бигфутов, очень быстро он понял, что находиться так близко к огромному живому существу очень опасно для человека, вне зависимости от того, кем бы оно ни было, поэтому он по быстрому покинул этот район.

Многие комментаторы в сети считают, что это видео хорошая подделка, однако, как и с многими подобными роликами, очень сложно доказать, так ли это, или это реальное видео, без тщательного анализа оригинальной записи профессионалами.

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