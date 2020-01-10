На этом снимке Ассошиэйтед Пресс показаны не пуски ракет Ираном по американским военным базам в Ираке, а российская военная кампания в Чечне в 2000 году

AFP Fact Check
AFP Philippines
Published on Thursday 09 January 2020
Фотография ведущих огонь мобильных пусковых установок РСЗО, была тысячи раз повторена во множестве постов в Facebook, текст под ней (на тагальском языке), предупреждал филиппинцев о нападении Ирана на военные базы США в Ираке. Фотография была опубликована в вводящем в заблуждение контексте; на самом деле это фотография Ассошиэйтед Пресс, сделанная в 2000 году в ходе российской военной кампании в Чечне.
Фотография была опубликована в Facebook (здесь ) 8 января 2020 года — в тот же день, когда Иран запустил ракеты по двум авиабазам в Ираке, на которых размещены войска США.
Иранские ракеты были направлены на две авиабазы, где были развернуты подразделения вооруженных сил США и других государств- участников возглавляемой США коалиции, в ответ на удар США 3 января, в результате которого был убит высший иранский военачальник — генерал Сулеймани, сообщает AFP.
Заголовок на тагальском языке в фейковом посте гласит: «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ !!! / Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке! Филиппинцы на Ближнем Востоке, будьте осторожны! Будьте готовы! Всегда носите с собой паспорт и деньги!»
Ниже приведен скриншот с вводящим в заблуждение постом, которым поделились более 5000 раз:
Скриншот поста в Фейсбуке
Эта же фотография также была опубликована в других постах Facebook (здесь и здесь) с похожим предупреждением.
Фотография была передана в вводящем в заблуждение контексте; на самом деле это фотография Ассошиэйтед Пресс сделанная во время российской военной операции против мятежников в Чечне в 2000 году.
Обратный поиск Google и поиск по ключевым словам помогли найти фотографию, опубликованную на этой странице Associated Press (AP).
Ниже приведен скриншот фотографии AP:
Скриншот AP фото
Подпись к фотографии AP гласит: «Русская артиллерия обстреливает позиции мятежников возле чеченской столицы Грозный, в субботу, 22 января 2000 года. В воскресенье российские войска сражались с исламскими повстанцами в условиях все более интенсивной борьбы за контроль над Грозным, столицей отколовшейся республики Чечня, сказали военные чиновники. (AP Photo / Maxim Marmur) ».
Ниже приведено сравнение снимков экрана в вводящих в заблуждение сообщениях (слева) и фотографии AP (справа):
Сравнение скриншотов
Кадры с иранского государственного телевидения о фактическом ракетном ударе 8 января по авиабазе Айн аль-Асад можно посмотреть здесь на странице AFP на Youtube.
После ракетного удара правительство Филиппин поручило своему посольству в Багдаде осуществить обязательную эвакуацию около 1640 филиппинцев находящихся в Ираке, согласно этой правительственной рекомендации.
AFP Philippines
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