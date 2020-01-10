Скорость релятивистские струи из черной дыры не превышает скорость света

Согласно новым наблюдениям релятивистские струи или джеты вырываются из черной дыры в галактике Мессье 87 (М87), которую удалось визуализировать в прошлом году, достигают 99% скорости света, а не превышают ее как считалось ранее.

Радиотелескоп «Чандра» смогла запечатлеть струи плазмы выходящие из черной дыры в сторону от аккреционного диска, в котором вокруг дыры вращаются газ, космическая пыль и другие материалы.

Из материалов наблюдения, которые проводила космическая обсерватория, специалисты смогли увидеть два рентгеновских сгустка внутри джета, скорость одного из них, расположенного ближе к черной дыре составляет приблизительно 6,3 скорости света, второй же порядка 2,4 скорости света.

По сравнению с измерениями 2012 и 2017 годов скорость первого рентгеновского сгустка сократилась на 70%, что говорит о потери энергии из-за спирального движения вдоль магнитного поля черной дыры.

Ученые считали что скорость частиц джетов превышает скорость света из-за иллюзии связанной с с феноменом сверхсветового движения. законы физики не нарушаются, просто объект движется вдоль траектории близкой к линии наблюдения с Земли.

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