В Урюпинске главреда уволили за публикацию фото федерального чиновника ниже депутата

10.01.2020, 7:19, Новости дня

Ольга Шушлебина проработала в «Урюпинской правде» 17 лет.

Главный редактор газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина в декабре 2019 года лишилась должности. Как выяснили СМИ, журналиста уволили за то, что издание поставило фотографию федерального чиновника ниже на странице, чем фото областного депутата. Сперва ей предложили уйти по собственному желанию. Шушлебина отказалась. После этого решением мэра Урюпинска ее рассчитали по статье 278 ТК РФ, без объяснения причин.

Шушлебина проработала в газете 17 лет, претензий к ее работе не было. О причине внезапной отставки женщины сообщила «Российская газета». 

Мэр Урюпинска Волгоградской области Юрий Хорошеньков отказался комментировать причину своего решения. На прямой вопрос журналиста РИА Новости он прервал разговор.

Решение об увольнении Шушлебина будет оспаривать 10 января в Урюпинском городском суде. Сама гражданкасообщила, что точные причины ей неизвестны, однако незадолго до случившегося ее руководитель выражал недовольство по поводу верстки полосы. «На мой взгляд это не может быть серьезным основанием, потому что есть закон «О СМИ» и так далее», – сказала Ольга Шушлебина. Согласно закону ее не могли уволить в течение года, а также из-за статуса предпенсионерки.

Уволенную журналистку поддержали 18 районных газет, написав обращение в администрацию Урюпинской области. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Жительница Улан-Удэ разозлилась на приехавшую на вызов к мужу бригаду медиков скорой помощи и побила их за то, что они смотрелись в зеркало, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе. 52-летняя жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика