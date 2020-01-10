В Урюпинске главреда уволили за публикацию фото федерального чиновника ниже депутата

Ольга Шушлебина проработала в «Урюпинской правде» 17 лет.

Главный редактор газеты «Урюпинская правда» Ольга Шушлебина в декабре 2019 года лишилась должности. Как выяснили СМИ, журналиста уволили за то, что издание поставило фотографию федерального чиновника ниже на странице, чем фото областного депутата. Сперва ей предложили уйти по собственному желанию. Шушлебина отказалась. После этого решением мэра Урюпинска ее рассчитали по статье 278 ТК РФ, без объяснения причин.

Шушлебина проработала в газете 17 лет, претензий к ее работе не было. О причине внезапной отставки женщины сообщила «Российская газета».

Мэр Урюпинска Волгоградской области Юрий Хорошеньков отказался комментировать причину своего решения. На прямой вопрос журналиста РИА Новости он прервал разговор.

Решение об увольнении Шушлебина будет оспаривать 10 января в Урюпинском городском суде. Сама гражданкасообщила, что точные причины ей неизвестны, однако незадолго до случившегося ее руководитель выражал недовольство по поводу верстки полосы. «На мой взгляд это не может быть серьезным основанием, потому что есть закон «О СМИ» и так далее», – сказала Ольга Шушлебина. Согласно закону ее не могли уволить в течение года, а также из-за статуса предпенсионерки.

Уволенную журналистку поддержали 18 районных газет, написав обращение в администрацию Урюпинской области.

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