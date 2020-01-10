В Тюмени три свиньи ворвались в супермаркет и выпили коньяк

В соцсетях, а также в СМИ Тюмени два дня уже обсуждают случай, который произошел вечером 5 января в Европейском микрорайоне. Там три домашних свиньи ворвались в супермаркет, разбили две бутылки коньяка и с удовольствием вылакали, разлившуюся по полу жидкость.

Сначала разгуливающих животных местные жители заметили недалеко от площади Европы. Затем они уже ворвались в магазин.

Некоторые покупатели остались весьма недовольны происходящим. На появившемся на канале Youtube видео слышен возмущенный крик мужчины: «У вас магазин или свинарник?».

Затем, когда свиньи начали лакать коньяк раздался полный восхищения крик девушки: «Смотрите, пьет!».

Очевидцы также рассказали, что свиньи закусили коньяк зеленью. и овощами, которые находились на полках.

Позже за свинками пришли хозяева из частного сектора. Оказалось, что животные сбежали из загона.

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