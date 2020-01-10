Названы самые редкие имена новорожденных в России

10.01.2020, 7:18, Новости дня

Мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45% от общего числа появившихся на свет.

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году. Его опубликовала Федеральная налоговая служба.

По данным реестра, в прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Среди женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Отмечается, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45% от общего числа появившихся на свет.

Кроме того, 37% младенцев — первенцы, еще 37% — вторые дети в своих семьях, а в 17% случаев новорожденные стали третьими.

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