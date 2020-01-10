Названы самые редкие имена новорожденных в России

Мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45% от общего числа появившихся на свет.

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году. Его опубликовала Федеральная налоговая служба.

По данным реестра, в прошлом году популярнейшими именами у мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, у девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Среди женских — Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Отмечается, что мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,45% от общего числа появившихся на свет.

Кроме того, 37% младенцев — первенцы, еще 37% — вторые дети в своих семьях, а в 17% случаев новорожденные стали третьими.

Ранее мы писали, как власти Венгрии финансово стимулируют рождаемость

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В соцсетях, а также в СМИ Тюмени два дня уже обсуждают случай, который произошел вечером 5 января в Европейском микрорайоне. Там три домашних свиньи ворвались в супермаркет, разбили две бутылки коньяка и с удовольствием вылакали, разлившуюся по полу жидкость. Сначала разгуливающих животных местные жители заметили недалеко от площади Европы. Затем они уже ворвались в магазин. […]