Boeing под Тегераном могла сбить иранская ракета

В Пентагоне отказались от официальных комментариев.

Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране произошло из-за попадания иранской ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса российского производства «Тор». Об этом сообщают Newsweek, CBS, Associated Press, CNN, NBC News и другие СМИ со ссылкой на источники.

По словам собеседника Newsweek, пуск ракеты произошел случайно. В сюжете CBS утверждается, что на крыльях разбившегося самолета видны отверстия, которые могут быть следами от попадания ракеты.

Корреспондент CBS Крис Ван Клейн приводит слова американских чиновников, по данным которых, разведка США поймала сигнал включения радара и две инфракрасных вспышки пуска зенитных ракет незадолго до крушения лайнера.

Пентагон официально отказался комментировать эту информацию, пишет Reuters. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причиной крушения украинского самолета стала техническкая неполадка.

«У меня есть подозрения. Я не хочу их озвучивать, потому что у других есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку. <…> Cамолет летел в довольно трудном регионе», — сказал Трамп.

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Ранее украинсие власти сообщали, что рассматривают несколько версий крушения самолета: поражения зенитной ракетой «Тор», столкновения самолета с беспилотником, взрыва двигателя по техническим причинам или взрыва в результате теракта.

По данным иранских властей, крушение Boeing-737 сразу после вылета из аэропорта Тегерана произошло из-за возгорания двигателя. Согласно предварительным результатам расследования, которое проводят иранские специалисты, самолет загорелся еще в воздухе, после чего пытался вернуться обратно в аэропорт. О каких-либо технических неисправностях пилот после вылета не сообщал.

Напомим, что самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января. Спасти никого из находившихся на борту 176 человек не удалось. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.

Источник: Новая газета

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