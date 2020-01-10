Мнение: Украинский «Боинг». Исторические аналогии

Список авиакатастроф идентичных гибели украинского Боинга под Тегераном

1. Катастрофа DC-8 в Джидде

Описание: Через несколько минут после вылета из аэропорта Джидды на борту самолёта начался пожар, пилоты предприняли попытку вернуться обратно в Джидду, но на подходе к аэропорту объятый огнём лайнер рухнул на землю в 2,8 километрах от взлётной полосы. Погибли все находившиеся на борту — 247 пассажиров и 14 членов экипажа.

Причины:

Низкое давление в шинах (косяк наземных служб). Две шины разрушились и загорелись. Горящие шины вызвали пожар в гондоле шасси (после их уборки). Пожар распространился, и, когда загорелся топливный бак в центроплане, самолет разрушился.

2. Катастрофа Boeing 727 под Мараватио

Описание: Авиалайнер Boeing 727-264 Advanced авиакомпании Mexicana совершал рейс MX940 по маршруту Мехико—Пуэрто-Вальярта—Масатлан—Лос-Анджелес, но через 15 минут после вылета из Мехико загорелся, развалился на две части и врезался в гору Эль-Карбон, в результате чего погибли 167 человек.

Причины:

Причина катастрофы заключалась в нарушении процедуры технического обслуживания. Было установлено, что техники в аэропорту Мехико заправили шины шасси не азотом, а обычным сжатым воздухом. Помимо этого, на самолёте на левой стойке шасси были неисправны тормоза, в результате чего колодки прижимались к тормозным дискам. В результате при взлёте у рейса 940 одна шина левого шасси нагрелась. Так как внутри неё находился не азот, а воздух, то под воздействием большого давления и температуры произошла химическая реакция продуктов крекинга резины с воздухом внутри шины и она взорвалась.

3. Катастрофа Boeing 737 в Кегворте

Описание: Через 13 минут после взлёта у самолёта отказал двигатель №1 (отделение лопасти компрессора), что сопровождалось сильной вибрацией. В сложившейся ситуации экипаж ошибочно отключил двигатель №2, после чего принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Восточный Мидландс, но при заходе на посадку двигатель №1 остановился, а попытки запустить двигатель №2 оказались безуспешными. В итоге лайнер ударился о лесополосу автострады M1, затем врезался в откос насыпи аэропорта и разрушился. Погибли 47 пассажиров

Причины:

1. Усталостное разрушение лопатки компрессора.

2. Ошибки экипажа, отключившего не тот двигатель. Стрелочниками назначен экипаж, а разрушение лопатки компрессора «типа» в порядке вещей.

4. Авария Boeing 737 на Окинаве

Описание: Авиалайнер Boeing 737-809 авиакомпании China Airlines совершал плановый рейс CI 120 (позывной — Dynasty 120) по маршруту Тайбэй—Окинава, но после приземления в пункте назначения при рулении к гейту аэропорта Окинавы у него загорелся двигатель №2. Началась экстренная эвакуация, которая длилась 6 минут; после того, как эвакуировались последние пассажиры, самолёт взорвался и разрушился. Огонь был быстро локализован. Все находившиеся на борту самолёта 165 человек (157 пассажиров и 8 членов экипажа) выжили, 4 человека получили ранения.

Причины:

"Боинг" заметил, что некий болт имеет тенденцию к раскручиванию, и выдал директиву посадить болт на клей. При выполнении этих работ криворукий техник не поставил нужную шайбу, и болт-таки раскрутился. При выпуске закрылков перед посадкой болт выпал в неудачное место. А после уборки закрылков он пробил топливный бак, топливо попало на горячий двигатель, что вызвало пожар.

Ремарки:

1. Выпуск и уборка закрылков осуществляются не только при посадке, но и при взлете.

2. Про эту аварию есть серия в «Расследовании авиакатастроф»: сезон 16, эпизод 4 (131) «Деталь ценой в жизнь» («Deadly Detail»). Подробности желающие могут посмотреть там.

5. Катастрофа Boeing 737 в Манчестере

Описание: Авиалайнер Boeing 737-236 Advanced авиакомпании British Airtoursruen совершал рейс KT28M по маршруту Манчестер—Керкира, но во время разгона по взлётной полосе прервал взлёт из-за технических неполадок, однако после остановки возник сильнейший пожар двигателя №1, охвативший хвостовую часть самолёта. Из находившихся на его борту 137 человек (131 пассажир и 6 членов экипажа) погибли 55, ещё 15 получили тяжёлые ранения.

Причины:

Некачественный ремонт двигателя, на который была установлена бу камера сгорания с трещинами, к тому же отремонтированная «армейским способом» — расследование выявило некачественные сварные швы и трещины вне швов.

6. Катастрофа Boeing 737 в Таманрассете

Описание: В четверг 6 марта 2003 года при взлёте из аэропорта города Таманрассет (Алжир) потерпел крушение самолёт Boeing 737—200 Алжирских авиалиний. Боинг упал вблизи аэродрома в каменистой местности и разрушился, из 103 человек находившихся на борту (6 членов экипажа и 97 пассажиров) в живых остался только один пассажир — 28-летний солдат Юсеф Джиллали (англ. Youcef Djillali).

Причины:

Для расследования катастрофы была образована специальная комиссия при Министерстве транспорта Республики Алжир. Окончательный отчёт о причинах катастрофы был опубликован в сентябре 2004 года (спустя 1,5 года после происшествия). В качестве ключевых причин, послуживших причиной падения самолёта, были названы следующие:

1. Внутреннее разрушение левого двигателя с выходом его из строя.

2. Ошибки экипажа (в первую очередь — КВС) при пилотировании в условиях аварийной ситуации, недостаточная координация между членами экипажа, нарушение предписаний по действию в имевшихся обстоятельствах (в частности, непринятие решения об уборке шасси).

Ремарка.

То есть причина выходя из строя двигателя осталась неустановленной. Крайними опять сделали экипаж.

7. Катастрофа Boeing 737 в Лагосе

Описание: взлетел и упал. Все погибли. Больше ничего не известно.

Причины: не установлены. В отчете надзорных по расследованию: экипаж — говно, самолет — говно (не готов к эксплуатации). А может молния ударила, в общем, хрен его знает.

8. Катастрофа Boeing 737 в Лубанго

Описание: взлетел и упал. Все погибли.

Причины:

1. УНИТА взяла на себя ответственность, мол, сбили из ПЗРК

2. Официальная версия — технический отказ.

https://asd.news/articles/voyna/istoricheskie-analogii/ — цинк (список составлен одним из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

PS. Достаточно предсказуемо, особенно после того, как Иран отверг переговоры с США и анонсировал дальнейшие действия КСИР, началась активная раскрутка версии о том, что украинский "Боинг" был случайно сбит ЗРК "Тор". На Украине уже даже успели объявить, что нашли "российский след".

Также гуляет версия про "дрон невидимку", который сбил "Боинг" ракетой воздух-воздух.

Иран официально это все отрицает.

Источник: Colonel Cassad

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