Трамп пожаловался американцам на Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «защищают Европу от России», и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.
«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы – неплательщики!», – передает РИА «Новости» слова Трампа на предвыборном митинге в Огайо.
По словам президента США, за это европейские страны его «невзлюбили»; к экс-президенту США Бараку Обаме, который не выдвигал подобных требований, так не относились, считает Трамп.
Напомним, в Белом доме заявили, что ждут от всех стран – членов альянса к 2024 году увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.
В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования альянса со стороны Берлина.
3 декабря Трамп заявил, что США примут меры в двусторонней торговле против тех стран Европы, которые не вносят согласованные взносы в бюджет НАТО.
5 декабря Rasmussen опубликовал опрос, из которого следует, что большинство американцев считает, что США не должны платить в бюджет НАТО больше, чем другие страны альянса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил, что США «защищают Европу от России», и посетовал, что европейские страны невзлюбили его. «НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО) снижаются многие годы, последние 15-18 лет… Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы – неплательщики!», – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев обозначил , во что будут вкладывать средства ФНБ / 25 ноября
- МИД анонсировал обсуждение мирного договора с Японией / 18 декабря
- Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил о минировании головного офиса / 26 декабря
- Китай назвал союз с Россией несокрушимым / 19 декабря
- Зеленский о столкновениях под Радой: Это не путь цивилизованной страны / 17 декабря
- Россия ухудшила позиции в рейтинге равенства полов / 17 декабря
- Пенсионеру в Уфе выдали часть ежемесячной пенсии в виде пачки печенья / 7 декабря
- Кабмин планирует полностью обеспечить людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации – Гончарук / 3 декабря