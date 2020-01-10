Госдеп не смог назвать причины крушения украинского Boeing в Иране

Власти США пока не знают причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, они не исключают, что причиной могла быть техническая неисправность, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность», – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова Помпео.

«Проводится расследование, я надеюсь, что иранцы в полной мере будут сотрудничать. Нам нужно докопаться до сути очень, очень быстро», – добавил Помпео.

Главу внешнеполитического ведомства США попросили также прокомментировать утверждения о том, что авиалайнер Boeing 737 мог быть по ошибке сбит иранской стороной. Помпео обратил внимание на то, что на борту самолета, в частности, находились граждане европейских стран, Канады, а также Ирана.

По словам госсекретаря, «сейчас многие подозревают», что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой. Он добавил, что «если это подтвердится по итогам расследования», то «это – ужасная трагедия».

«Мы узнаем, что на самом деле случилось», – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что считает «нелепыми, странными и явно политизированными» утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Помпео признался также, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал атаку на США иранский генерал Касем Сулеймани.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно, когда и не знаем точно где. Но это было реально», – сказал Помпео.

Помпео также попросили прокомментировать утверждения о том, что власти Ирана предупредили иракских официальных лиц о предстоящих ракетных ударах по базам, поскольку не желали гибели военных США.

«Я соглашусь с тем, что сказал [председатель Комитета начальников штабов ВС США] генерал [Марк] Милли. Он, будучи профессиональным военным, считает, что иранцы нанесли удары, чтобы убить американцев», – ответил он.

В сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус говорится также, что Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты граждан двух стран и общих интересов.

«Госсекретарь подчеркнул осуждение США проведенных 7 января иранским режимом ракетных обстрелов двух объектов в Ираке, на которых находятся иракские, американские и коалиционные силы, работающие вместе для борьбы с ИГ. Госсекретарь подчеркнул, что, как сказал президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты предпримут все необходимое для защиты американских и иракских граждан, а также общих интересов», – говорится в сообщении.

3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В среду ночью Иран в ответ на убийство Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В США крушение самолета в Иране назвали странным.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти США пока не знают причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, они не исключают, что причиной могла быть техническая неисправность, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. «Нам нужно выяснить причины, возможно, что это техническая неисправность», – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова Помпео. «Проводится расследование, я надеюсь, что иранцы в полной мере […]