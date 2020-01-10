Ученые: Больше всего антиоксидантов содержится в шиповнике

Российские исследователи определили, что больше всего антиоксидантов содержится не в лимоне, а в шиповнике. Концентрация витамина С в нем превышает знаменитый цитрус в 100 раз, утверждают калининградские специалисты.

Сотрудники лаборатории БФУ им. И. Канта заявляют, что на 100 граммов плодов кустарника приходится 4 тысячи миллиграммов аскорбиновой кислоты, поэтому растение признано самым мощным ингибитором окислительного действия свободных радикалов. Однако такими уникальными способностями обладает не распространенный повсеместно шиповник собачий, а более редкий — морщинистый.

Его можно узнать по круглым плодам. Он растет практически на всем побережье Балтийского моря. Очевидно, именно воздействие морского климата и способствовало такому росту антиоксидантов, считает биолог Павел Федураев.

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Последнее: Российские исследователи определили, что больше всего антиоксидантов содержится не в лимоне, а в шиповнике. Концентрация витамина С в нем превышает знаменитый цитрус в 100 раз, утверждают калининградские специалисты. Сотрудники лаборатории БФУ им. И. Канта заявляют, что на 100 граммов плодов кустарника приходится 4 тысячи миллиграммов аскорбиновой кислоты, поэтому растение признано самым мощным ингибитором окислительного действия […]