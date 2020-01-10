Ученые: Больше всего антиоксидантов содержится в шиповнике

10.01.2020, 7:04, Разное

Российские исследователи определили, что больше всего антиоксидантов содержится не в лимоне, а в шиповнике. Концентрация витамина С в нем превышает знаменитый цитрус в 100 раз, утверждают калининградские специалисты.
Сотрудники лаборатории БФУ им. И. Канта заявляют, что на 100 граммов плодов кустарника приходится 4 тысячи миллиграммов аскорбиновой кислоты, поэтому растение признано самым мощным ингибитором окислительного действия свободных радикалов. Однако такими уникальными способностями обладает не распространенный повсеместно шиповник собачий, а более редкий — морщинистый.

Его можно узнать по круглым плодам. Он растет практически на всем побережье Балтийского моря. Очевидно, именно воздействие морского климата и способствовало такому росту антиоксидантов, считает биолог Павел Федураев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские исследователи определили, что больше всего антиоксидантов содержится не в лимоне, а в шиповнике. Концентрация витамина С в нем превышает знаменитый цитрус в 100 раз, утверждают калининградские специалисты. Сотрудники лаборатории БФУ им. И. Канта заявляют, что на 100 граммов плодов кустарника приходится 4 тысячи миллиграммов аскорбиновой кислоты, поэтому растение признано самым мощным ингибитором окислительного действия […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика