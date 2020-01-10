Трамп объяснил, почему не позвонил «нервозной Нэнси»

Глава американского государства Дональд Трамп объяснил, почему Белый дом не уведомил Конгресс США о решении убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Трамп заявил: «Я приказал нашим генералам: «Возьмите его прямо сейчас». В ответ на предложение «уважаемых людей» провести операцию «завтра» Трамп потребовал действовать «немедленно».

Он обвинил Сулеймани в планах «нападений на посольства США» и назвал иранского генерала «террористом», передает ТАСС.

Трамп раскритиковал демократов – «сумасшедшего Берни Сандерса», который «осудил удары США по Сулеймани», и «нервозную Нэнси Пелоси».

«Они говорят: «Вы должны были получить разрешение от Конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ», – сказал Трамп, добавив, что «времени звонить Нэнси не было».

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал.





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