Трамп объяснил, почему не позвонил «нервозной Нэнси»

Глава американского государства Дональд Трамп объяснил, почему Белый дом не уведомил Конгресс США о решении убить иранского генерала Касема Сулеймани.
Трамп заявил: «Я приказал нашим генералам: «Возьмите его прямо сейчас». В ответ на предложение «уважаемых людей» провести операцию «завтра» Трамп потребовал действовать «немедленно».
Он обвинил Сулеймани в планах «нападений на посольства США» и назвал иранского генерала «террористом», передает ТАСС.
Трамп раскритиковал демократов – «сумасшедшего Берни Сандерса», который «осудил удары США по Сулеймани», и «нервозную Нэнси Пелоси».
«Они говорят: «Вы должны были получить разрешение от Конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ», – сказал Трамп, добавив, что «времени звонить Нэнси не было».
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал.
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Последнее: Глава американского государства Дональд Трамп объяснил, почему Белый дом не уведомил Конгресс США о решении убить иранского генерала Касема Сулеймани. Трамп заявил: «Я приказал нашим генералам: «Возьмите его прямо сейчас». В ответ на предложение «уважаемых людей» провести операцию «завтра» Трамп потребовал действовать «немедленно». Он обвинил Сулеймани в планах «нападений на посольства США» и назвал иранского […]
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