Регулярное употребление грибного супа помогает снизить артериальное давление

Доктор Сихам Сукиа из Египта утверждает, что грибной суп полезно регулярно употреблять людям с гипертонией, так как он способствует снижению артериального давления. Кроме того, питательное и лёгкое блюдо поможет насытиться, но при этом не навредит фигуре.

По словам врача, регулярное употребление грибного супа является своеобразной профилактикой сердечных заболеваний и помогает очистить кровеносные сосуды. В готовом блюде большое количество полезных для организма человека микроэлементов, в том числе железо, цинк, йод, марганец, калий и фосфор. В супе до 18 аминокислот, несколько витаминов и антиоксиданты, поэтому он может защитит от риска развития онкологических заболеваний. В зимний период продукт из грибов эффективен как средство от простуды.

Доктор Сукиа подчеркнул: несмотря на пользу, некоторым людям грибной суп употреблять не рекомендуется, а лучше всего относительно этого проконсультироваться со специалистами. Так, при проблемах с ЖКТ, болезнях почек и печени блюдо может стать причиной обострений.

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