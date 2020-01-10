Актрисы маленького роста дали советы, как казаться выше

Некоторые девушки и женщины, обладающие далеко не модельным ростом, обувают высокие каблуки, чтобы казаться выше, но это не единственный способ решения «проблемы». Эксперты назвали 5 советов от «миниатюрных» актрис, которые помогают им скрывать «недостаток».

Популярная американская киноактриса и продюсер Риз Уизерспун — ростом 1,56 м, но это ничуть не мешает ей всегда выглядеть привлекательно и быть востребованной в профессиональном плане. Её совет – правильный подбор нарядов. Так, надев брюки с завышенной талией и блузу с крупным декором, можно добиться того, что ноги визуально выглядят длиннее. Айла Фишер вне экрана предпочитает обувь с удобной колодкой и без «умопомрачительных» шпилек, хотя её рост — 1,6 м. Артистка «вытягивает» силуэт облегающими комбинезонами с расклешёнными полами, а Ева Лонгория (158 см) кажется выше благодаря сочетанию маскулинного пиджака с джинсами-скинни.



Рост Сальмы Хайек — 1,57 м. Актриса выглядит выше, когда надевает расклешённые джинсы, визуально удлиняющие ноги, с жилетом и пальто классического кроя. Анна Кендрик (158 см) считает, что «обмануть природу» можно при помощи мини-платьев и чёрных капроновых колгот, но иногда к образу можно добавить туфли на высоком устойчивом каблуке.

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