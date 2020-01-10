Мнение: Хафтар отклонил перемирие в Ливии

На встрече Эрдогана и Путина перед открытием "Турецкого Потока" было объявлено, что стороны призывают враждующие стороны к перемирию.

Была срочно организована встреча Хафтара и Сарраджа в Италии, которая так и не состоялась — с итальянским премьер-министром Хафтар встретился один, а Саррадж улетел обратно в Ливию, что сопровождалось слухами о его аресте и бегстве части его сторонников в Тунис.

В итоге, боевые действия как шли, так и и идут, а командование ЛНА сегодня заявило, что оно конечно очень уважает инициативы Путина, но наступление на Триполи не прекратит. Вполне очевидно, что после взятия Сирта в штабе Хафтара почувствовали вкус победы и не хотят давать Сарраджу и Эрдогану передышку.

Знал ли Путин об этом, когда договаривался с Эрдоганом, вопрос интересный. Если знал, то получается, что он просто занял красивую позу миротворца и пошел на формальную уступку Эрдогану, прекрасно зная, что никакого перемирия не будет. С другой стороны, если Москва действительно была согласна на перемирия, то инициатива Хафтара может быть обусловлена действиями других спонсоров ЛНА, которые не заинтересованы в перемирии. В общем, весьма интересный момент ливийской войны, подчеркивающий сложный характер отношений в "группе поддержки Хафтара".

Стоит также отметить, что Тунис сдал назад и отказался поддерживать турецкие действия в Ливии в том виде, в котором хотел Эрдоган.

Алжир и Египет выступили с заявлением, что они против иностранного военного присутствия в Ливии. Очевидно, что он в первую очередь направлено против регулярных турецких войск. Между тем в Африне и Идлибе Эрдоган набирает людей для войны в Ливии — платят от 70 до 100 долларов за согласие поехать и еще столько же в месяц. Это напомнило 2015-2016 года в ЛНР и ДНР, когда некоторые ополченцы нанимались в ЧВК на войну в Сирию.

Источник: Colonel Cassad

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