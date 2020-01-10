Мнение: Жертв никто не хотел, жертвы были неизбежны

Ситуация с украинским Боингом начинает проясняться. Или наоборот, запутываться. Украинские источники сообщают, что комиссия, направленная в Иран для выяснения обстоятельств катастрофы, не обнаружила следов возгорания двигателей, чем ранее объяснялась причина катастрофы. Второе сообщение пришло из Пентагона. Американские военные заявили, что имеют данные объективного контроля, которые свидетельствуют о работе радара и пуске двух ракет.

В определенном смысле оба заявления сделаны очевидно заинтересованными сторонами. Но других нет. Откровенно говоря, совпадение по времени катастрофы с атакой иранцев на совпадение не очень-то и похоже. А вот на причину и следствие — очень даже.

Собственно, американцы в своём сообщении предполагают, что самолёт был сбит ошибочно. В нервной обстановке вполне могла возникнуть неразбериха, нестыковки и передача права на принятие решений на тактический уровень. Что в ожидании американского ответа было очевидно правильным решением.

Проблема в том, что военные Ирана уже находились в состоянии войны, а аэропорт Тегерана — в состоянии мирного времени. Эти два времени и сошлись на несчастном Боинге. Жертв никто не хотел, жертвы были неизбежны.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Ситуация с украинским Боингом начинает проясняться. Или наоборот, запутываться. Украинские источники сообщают, что комиссия, направленная в Иран для выяснения обстоятельств катастрофы, не обнаружила следов возгорания двигателей, чем ранее объяснялась причина катастрофы. Второе сообщение пришло из Пентагона. Американские военные заявили, что имеют данные объективного контроля, которые свидетельствуют о работе радара и пуске двух ракет. В определенном […]