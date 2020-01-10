Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «95 Кварталом»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила сожаление в связи с тем, что Украину заставляют жить «в режиме «95 Квартала».

По ее словам, «у людей не хватает на элементарного в жизни», но власть решила «переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи». Тимошенко заявила, что такой подход «недопустим».

Она выразила сожаление, что президент Украины Владимир Зеленский «опустился до таких шуток», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

«Да, я ответила, потому что надо говорить с каждым человеком на том языке, который он понимает», – отметила она.

Как сообщила Тимошенко, «это не важно, а важно то, что мы сегодня как народ делаем и будем делать».

Напомним, после поддержки Верховной радой отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. Зеленский назвал ее действия «давней традицией». По его версии, Тимошенко обиделась на то, что ее людям не достались «сладкие места». Тимошенко посоветовала президенту Украины «не терять связь с реальностью».





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Последнее: Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила сожаление в связи с тем, что Украину заставляют жить «в режиме «95 Квартала». По ее словам, «у людей не хватает на элементарного в жизни», но власть решила «переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи». Тимошенко заявила, что такой подход «недопустим». Она выразила […]