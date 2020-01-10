Российские учёные обнаружили связь между интеллектом человека и его увлечённостью мемами

Исследователи СПбГУ смогли найти связь между увлеченностью популярными мемами и уровнем интеллекта человека. Как оказалось, за последние годы в РФ изменилось восприятие многозначных текстовых отрывков.

Со слов доцента кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольги Щербаковой, общепринятые в психологии критерии нормы могут не соответствовать нынешним условиям, и в будущем их придется пересмотреть. Ученый опубликовала уже несколько статей на указанную тему, ее работы посвящены психолингвистике, когнитивным механизмам и многозадачности. Статьи Щербаковой заслужили приз как лучшая работа молодого ученого России. Как оказалось в ходе исследования, молодежь возрастом 18-25 лет воспринимает мемы на уровне, не соответствующем нормам интеллекта.

Интервьюеры, чьи данные обрабатывались в ходе исследования, не показали необходимого уровня чувствительности к вероятной множественности значений и способности реконструкции переносного смысла сообщений. Между тем именно такие признаки понятийного мышления являются традиционно высшей познавательной функцией взрослого человека, образованного и когнитивно сохранного. Для испытуемых было сложным сопереживать и находить дополнительные смыслы и метафорические обозначения, не ограничиваясь буквальным значением. Согласно же существующей доктрине психологии, такой тип мышления с его уплощенностью и буквальностью должен считаться симптомом достаточно серьезно выраженного интеллектуального дефицита.

Однако, как считает ученый, выполнение некоторых интеллектуальных операций, ранее считавшихся базовыми даже для школьников, выявленное у исследуемых, не стоит воспринимать слишком драматично. Суть в том, что огромную роль в когнитивных функциях играют информационные условия, в которых выросли волонтеры. Все выявленные дефекты стоит считать результатом всего лишь различия интеллектуальных практик прошлых лет и современности. Огромную роль сейчас играют мемы, без которых редко обходятся молодежные коммуникации.

Это, уверена доцент, — результат «ухода» юмора в Сеть. Современные шутки более ситуативны и краткие, и причиной тому служит даже школьная программа с увеличенным потоком информации, которую дети и подростки попросту не успевают «переварить». Для того чтобы устранить проблему, Щербакова предлагает отказаться от агрессивного внедрения устаревших стандартов. Возможным выходом из сложившейся ситуации может быть пересмотр норм, подкрепленный соответствующими масштабными исследованиями.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исследователи СПбГУ смогли найти связь между увлеченностью популярными мемами и уровнем интеллекта человека. Как оказалось, за последние годы в РФ изменилось восприятие многозначных текстовых отрывков. Со слов доцента кафедры общей психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольги Щербаковой, общепринятые в психологии критерии нормы могут не соответствовать нынешним условиям, и в будущем их придется пересмотреть. Ученый опубликовала уже […]