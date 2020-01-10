Пентагон задумался о «корректировке» оборонительных возможностей на Ближнем Востоке

США рассматривают корректировки своих оборонительных возможностей на Ближнем Востоке, сообщили в Пентагоне.

Как рассказал представитель американского военного ведомства, в Вашингтоне ожидали, что Тегеран ответит на убийство иранского генерала Касема Сулеймани действиями не в Ираке, а на территории другого государства, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Сулеймани.

В ответ КСИР нанес удары по военным базам США в Ираке.





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Последнее: США рассматривают корректировки своих оборонительных возможностей на Ближнем Востоке, сообщили в Пентагоне. Как рассказал представитель американского военного ведомства, в Вашингтоне ожидали, что Тегеран ответит на убийство иранского генерала Касема Сулеймани действиями не в Ираке, а на территории другого государства, передает РИА «Новости». Напомним, в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» […]