Трамп не стал называть теорию глобального потепления обманом

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что думает о теории глобального потепления.
Он заверил, что в ней «никакого обмана нет, это очень серьезная тема». Трамп сказал, что желает «чистейшего воздуха и чистейшей воды». Президент США подчеркнул, что для него «очень важна окружающая среда», передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства прежде не раз высказывал сомнения в том, что изменение климата объясняется деятельностью человека.
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