Мнение: Письмо: «Он — полиаморен»

Обещанное вчера второе письмо про казанову.

la_bardane

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, и поздравляю вас с прошедшими праздниками!

Так получилось, что я вышла замуж за человека, который идентифицирует себя как полиаморный.

Мы встретились около шести лет назад, нас познакомил мой парень, он был студентом четвертого курса, я подрабатывала копирайтингом. Нам было по 20 лет. Спустя пару месяцев Б. признался, что влюблен в меня, я сказала «мне очень приятно» или что-то вроде, да и всё на том: отношения с парнем катились в яму, я была полностью поглощена ими, а затем — переживанием того, что меня бросили и другими, новыми отношениями и проблемами уже в них. Б, узнав, что мы с моим парнем расстались, предлагал «ни к чему не обязывающий секс». Я тогда, кажется, ответила «спасибо» и пользоваться не стала. Даже посмеялась мысленно: он студент, неаккуратный, с серьезным лишним весом. Собеседник интересный, да, но таких вокруг полно — благо, я в богемной тусовке сама, мой бывший куда круче, парень, который ухаживает, тоже и работает, и красивее.

(Корону равенства на авторе видите? Опишете?)

С Б мы ходили пить чай и общаться, просто как приятели. У него появились отношения на расстоянии с полиаморной девушкой, я радовалась за него. У меня всё было… ну, как-то было. С новым молодым человеком жили у меня, но за его деньги, он мне признавался в любви, я ему — нет, страдала по бывшему. Б очень поддерживал меня — слушал, успокаивал, мы много гуляли. Зимой его девушка приехала, познакомил, мы начали немного общаться.

А весной, когда мы в очередной раз гуляли, мне взбрело в голову его поцеловать. То ли чувствовала, что я ему нравлюсь всё ещё, то ли мне хотелось подтвердить свою привлекательность, уже не вспомню. Только результат получился для меня совершенно непредсказуемый 🙂 Мы влюбились друг в друга и спустя две недели переспали, я оставалась у него ночевать, буквально под выдуманными предлогами сбегала из дому, от парня.

(Плохое «мы» видите? Что это значит?)

Девушка Б приняла всё сразу, поздравила его, мы много общались по сети. Нас было четверо в чате: Б, я, девушка Б и парень девушки Б. Общение было теплым и дружелюбным и я находилась буквально в эйфории: «А что, так можно было?!» — не выбирать, хорошо общаться, не скрываться.

Я влюбчивая, и часто отношения расстраивались, когда я в кого-то влюблялась, долго молчала, не могла удержаться от измены, потом испытывала вину и невозможность её загладить, — ну, тогда я так считала, а сейчас знаю, что ничего не знаю — и полиамория казалась мне волшебной палочкой. Если соблюдать осторожность, конечно: много обсуждать душевное состояние, предохраняться, потенциальному новому партнеру сразу сообщать формат отношений, и т.д и т.п…

(Нет ничего более конфликтного и нестабильного, чем полигамия и тем более промискуитет в постоянной паре. Все это иллюзия, что можно договориться и обсудить. Как раз желающие все обсуждать и проговаривать всегда терпят крах. Те, кто готовы ничего не знать, не контролировать, не следить — кое-как способны в этом жить, но тоже неустойчиво)

С моим парнем было сложнее. Секса не было, были скандалы, он ревновал, я не признавалась, пару раз заводила абстрактные разговоры о полигамии, но ответ получала однозначный: «я своё поблядовал, хочу стабильных нормальных отношений».

С Б мы за три месяца в итоге пытались расстаться то ли дважды, то ли трижды — я хотела наладить отношения с текущим молодым человеком, мы всё-таки жили вместе. Но эти попытки провалились. А там ещё и Б нашел работу и несколько раз предложил переехать к нему. В общем, однажды осенью я вернулась домой утром, посмотрела на своего парня и разревелась. А он сказал «Я понял.» и начал собирать вещи. Я в тот же день переехала к Б.

(Парень стал собирать ее вещи? Переехала ведь она, а не он. То есть он по сути собрал ее и выставил за дверь. Но она описывает так, будто бросила его она, хотя у них все было плохо. К чему приведет этот ЗВ сейчас посмотрим)

Мы быстро познакомились с родителями друг друга, буквально в течение месяцев. Я была в восторге от того, что понравилась его маме и папе, и что он тоже понравился моим родным. Отношения тоже казались обалденными: Б созванивался и списывался со своей девушкой, но жили мы вдвоём и даже когда девушка приезжала к нему или он ехал к ней (раза два в год суммарно), это было неприятно, но терпимо. Неприятно, потому что… я-то всегда была ревнивой. Хоть и влюбчивой. Терпимо, потому что и она не ночевала у Б дома, и потому что первые два года у меня были параллельные отношения с В. Б знал, конечно, и с В был хорошо знаком — собственно, он нас и познакомил, В приехал к нему из другой страны и вписался на пару дней.

(Она не пишет, чем именно были обалденны отношения с Б. Пишет только, что он изменял ей и поощрял ее измены. Понятно к чему привел ЗВ с прыдыдущим парнем?)

Где-то через год началось то, чего я очень боялась, и от чего, как я надеялась, полиамория меня тоже спасёт. Хотя почему она должна была спасти, та ещё загадка. В стабильных отношениях рано или поздно возникали скандалы, что мало секса, а я выдавить из себя ничего не могла, становилось противно, хотя продолжала и любить человека, и ревновать, и может быть мечтать о совместном будущем и «жили они долго и счастливо».

(Вот корона равенства автора и ее ЗВ приводят к фрустрации секса. Дело не в количестве секса. Ей становится тухло и скучно, и она становится тухлой и скучной. Но ей проще думать, что ее продолжают вожделеть и просто им не хватает количества. Хотя не хватает именно спонтанности и чувственности, и ей не хватает, и от нее. Но под ЗВ она все рисует так, будто мужчины горят и страдают от недостатка секса. Даже вот этот парень, у которого другие любовницы)

Б повторял, что он меня любит и всё ок, что сам он меня хочет, но это не главное. Я чувствовала вину и ревновала, потому что боялась, что он в итоге найдет ту, с кем больше захочет жить и которая будет куда охотнее заниматься сексом.

(Где тут скандалы, что мало секса? Б. наоборот уверяет ее, что секс с ней ему не обязателен. Он видит, что она тухлая, и она видит, что она тухлая. И очень переживает, что не может конкурировать огоньком с другими любовницами. Понимаете, что за механизм такой фрустрации? Долго лезла из кожи, чтобы быть самой классной в сексе. И переутомилась. Секс терпеть не может стахановцев и соцсоревнований, секс терпеть не может щипцов)

Я надеялась, что за счет полиаморных, открытых отношений перестану чувствовать вину, что хочу кого-то ещё, и, следовательно, перестану отстраняться от текущего партнера и сохраню к нему влечение. Это недолго кое-как работало: пару месяцев удавалось за счет влечения к одному партнеру спать с другим, но потом всё заглохло окончательно.

У меня не было работы и толком не было хобби, сплошная апатия, и два с половиной года назад мы начали ругаться так серьезно, что ночевали в разных комнатах. Мы оба были после диагностированной депрессии и лечения антидепрессантами.

(Ах вот оно что. У нее не было работы, она бездельница, которая целыми днями только выдаивала из себя сексуальность. Хорошо что из себя, а не из мужчин. Но доильный аппарат к себе применять тоже очень вредно. Если секс для вас — единственный способ реализоваться и самоутвердиться, не удивляйтесь, что все быстро перегорит. И тем более на антидепрессантах. Почти все они гасят либидо. Охренеть можно — сидеть на препаратах, вместо того, чтобы найти работу и заняться спортом. Вы не понимаете за счет чего коррекция серотонина происходит? За счет тех веществ, которые организм должен вырабатывать сам, но на препаратах вырабывает все меньше. Вот эти ингибиторы обратного захвата. 20 минут упражнений на растяжку поднимают уровень серотонина. А увлеченность работой или творчеством делает уровень серотонина максимальным)

Я очень тяжело перенесла последний приезд девушки Б в наш город. Он на неделю съехал на съемную квартиру, чтобы жить с ней, а я плакала, злилась и в итоге переехала к друзьям, когда он должен был возвращаться. А тут он ещё и познакомился с другой девушкой, Н, которой внезапно начал помогать. Я видела, что Б ей очень нравится, но Н твердила, что мы оба её друзья и ей очень повезло с нами обоими познакомиться.

Так что я попросила Н в приватном разговоре не пытаться подкатывать к Б. Взяла с неё обещание.

…Конечно, симпатия оказалась взаимной.

(Все полигамные люди думают, что смогут быть для своих партнеров лучшими. Все болтают о свободе, но в тайне надеются на это. В идеале хотят быть лучшими для всех своих любовников, но по крайней мере — для основного. И если этого не происходит, бесятся и страдают точно так, как и моногамные. Только в отличие от моногамных им нечего предъявить. У них нет ходов в красном поле, поскольку они вступили в заведомо полигамные отношения)

Долго ли, коротко ли, сначала мы с Б разругались и он попросил меня съехать, затем я узнала, что Б и Н через день после этого начали встречаться. С Б мы, в принципе, почти мгновенно стали общаться нормально — ключи он предложил оставить себе пока что, пообещал не водить Н домой, согласно старым договоренностям (по которым и его, и мои партнеры не могли посещать общий дом).

Я неделю чувствовала себя как в аду, ненавидела его, её, себя, но в разговорах с ним старалась держаться максимально адекватно, не выяснять отношения, не обвинять никого и ни в чем. Ей написала только одну фразу, и ту зря: что такая цена её обещаний или что мы же дружили, что-то такое.

(Она не может контролировать своего мужика, поэтому пытается долбать его девушек, чтобы давить через них. Не позорьтесь никогда и не унижайтесь. Никогда не пишите и не звоните соперницам. Это суперслив, хуже и не придумать. Еще когда мужик сопернику звонит, стыдно, но ладно. Потому что там угрозы обычно — башку открутить. Тупо, но хоть брутально, А когда женщина как баба базарная звонит, ноет, унижается или угрожает — это испанский стыд)

Нашла работу. Наладила режим: сон не позже полуночи, обязательный завтрак. С Б мы общались, потом даже стали видеться раз или два в неделю, но я щипцевала, говорила, что если он продолжает меня любить, почему мы не съедемся обратно.

(Работа, режим, питание, физкультура, книги, кино. Я потом составлю список книг и кино для тех, кому надо быстро прийти в адекват. Но работа, режим и физкультура — это главное)

Мы обсудили ситуацию: что Б меня любит, но я слишком от него завишу, и беда даже не в этом, а в том, что я фактически превратилась в овощ (на фоне апатии и проблем со здоровьем). Что переехать обратно можно будет, когда я выйду с испытательного срока на полную зарплату. Что с Н они сейчас встречаются, но что будет дальше — черт его знает, только он не намерен с ней съезжаться.

К февралю я оклемалась окончательно, получила полную зарплату и сказала, что не могу так больше. Что я не смогу быть в отношениях, когда одна из партнерш Б — Н (другая партнерша, с которой Б меня знакомил до начала наших отношений, всё ещё существовала, и даже поддерживала меня после разрыва), и что я лучше буду одна. Б и Н расстались.

Я, впрочем, осознаю, что это не моя могучая воля, Н сама начала ревновать, злиться, что мы с Б снова вместе и я у него ночую, закатывала скандалы. Наверное, её поведение сработало мне на пользу.

(Н. выгнала полиаморного Б. И он пришел к автору)

Летом мы расписались.

Через год, этим летом, я узнала, что Б и его вторая девушка расстались. Я как-то спросила, как у неё дела и собирается ли она приезжать (Б упоминал в январе, что может быть она приедет летом), а он ответил «Нет, да и мы последний год больше как друзья общались, у неё своя жизнь, у меня своя. Я не разговаривал с тобой обо всем этом, потому что помню, что для тебя тема полиамории болезненна, и ты не любила лишних упоминаний о других моих отношениях».

Я обрадовалась.

Первые три с половиной года наших отношений Б повторял, что все отношения для него равноценны, это меня очень огорчало, ведь как могут быть равноценными отношения, где с одним партнером он живет, ездит в отпуски, проводит выходные с родителями, а с другим встречается на две недели в год.

Он очень часто спрашивал, что мне и как в отношениях комфортно или некомфортно.

Постепенно проявилась такая позиция: он — полиаморен, для него это очень важно и часть идентичности, часть его свободы. Живёт он при этом со мной, совместный быт ведем мы вместе, и прилюдно как пара ведем себя только мы с ним. Даже если у него будет девушка из общей тусовки, то на людях они ведут себя как друзья, а о том, что они пара, будет знать только близкое окружение каждого, или если кто-то додумается спросить прямым текстом. И что он всегда ночует дома, а не с другой девушкой.

(Автор, все эти договоренности — пустой звук. Они держатся только на том, что ему все другие девушки нравятся одинаково и не очень сильно. Поэтому ему удобней жить с вами и соблюдать договоренности, а с ними встречаться. Как только он увлечется кем-то больше, вашу гавань опять начнет сотрясать от бурь. Начнется ваша ревность, вынос мозга, ваши страдания и его предложение расстаться с вами, раз вам так плохо от его полигамии. Казановы порахают от женщины к женщине, поскольку всех своих женщин они любят одинаково, не очень. Когда одну любят сильно, ведут себя похоже на всех прочих мужчин. Правда увлеченность такая обычно продолжается недолго, но бывает по-разному)

Я немоногамна — в смысле, я влюбляюсь в других людей, это всё ещё случается, но не то чтобы меня интересовали параллельные отношения (как минимум, претендентов нет, Б за эти годы стал куда круче, а я нет). Но мне можно открыто флиртовать с другими людьми, девушками, парнями, были бы возможность и желание — Б не ранит то, что я могу так делать, как и другие отношения или возможность секса на стороне, ночевать я тоже могу где захочу, лишь бы предупредила. Сейчас я сосредоточилась на учебе и здоровье, поступила в университет, ещё немного, и начну практику по специальности.

(Она сама понимает, что все дело в ее низкой ОЗ. Будь она очень востребована у мужчин, ревновал бы Б. И его свободолюбие не было бы таким. Почитайте о жизни полигамных пар. В таких парах чаще всего один был более востребован и рьяно ратовал за свободу поэтому, а второй страдал. Если востребованным становился второй, ситуация переворачивалась. Казановы всегда поощряют жен изменять, пока чувствуют, что эти их жены никому особо не нужны, так, на разок, это бодрит и выкупает их собственную свободу)

Оба мы имеем право вето, условно говоря — «мне не нравится человек, с которым ты хочешь завести отношения, не делай этого». И наши отношения в абсолютном приоритете.

(Она верит, что ее вето сможет остановить его с какой-нибудь новой Н.)

Секс у нас очень редкий, я люблю Б до безумия, обожаю его, но не хочу, и это вгоняет меня в отчаяние. Это какая-то поломка внутри меня.

(Нет. Это ЗВ. Он тоже автора не очень хочет. Но ее отказы избавляют его от необходимости отказывать самому, редкий секс его вполне устраивает)

Физиологически вроде всё нормально, но от сексуально окрашенных прикосновений с его стороны неприятно. Я чувствую вину и страх, что Б меня бросит из-за секса, и щипцую его. Б меня успокаивает, советует пойти к сексопатологу или психотерапевту, что сам готов помочь, если чем-то сможет, и что хочет меня и любит очень сильно.

(Из-за нехватки секса бросит, а из-за щипцов нет что ли?)

Пару дней назад Б сообщил, что есть две девушки, которые ему нравятся и это взаимно. Из общей тусовки. Назвал имена. Я спросила, взаимно ли это, знают ли они друг про друга и было ли уже что-то. Говорит — нет, ничего не было, мы же договорились, что ты сразу узнаешь. И что это взаимно, и что они друг про друга знают. Что неизвестно, как дальше обернется. Спросил, что я думаю.

Я ответила, что я в шоке. И что я, конечно, ни капли не рада, но выбор за ним и решение тоже. Что я бы хотела знать только то, что касается меня — начали встречаться, расстались, решили, что не стоит и начинать и тд. Как можно меньше подробностей.

Эти девушки (если я правильно понимаю ситуацию) относятся ко мне с симпатией. С одной я на днях пила кофе, мы говорили о работе и общих знакомых. Сошлись на том, что интересны друг другу как люди и будет очень жаль, если их с Б симпатия перечеркнет наше общение. И что надо чаще пить кофе. Со второй ещё не виделись — я знаю, что она готова встретиться. Списывались. Мне было бы интересно увидеться, чтобы понять, что это вообще за человек, который может оказаться так близко ко мне и к нашей с Б семье.

(Вроде она поняла, что чем меньше она знает, тем лучше, но Ищейка ее тут как тут. Уже подружилась с соперницей и хочет держать руку на ее пульсе. Автор, расслабьтесь и отключите Штурмана. Иначе превратитесь в истеричку. Займитесь лучше своей жизнью. Работой. Найдите себе кого-нибудь тоже. Лучше не полигамного, а нормального)

Эволюция, пожалуйста, помогите сохранить трезвую голову. Что делает мой муж — это его дело, но я не хочу из-за этой ситуации расшататься и потерять себя, начать закатывать скандалы, стать жалкой и в итоге потерять и себя, и дорогие мне отношения. Я ведь знала, на что иду, Б ни дня не скрывал от меня полиаморность.

(Нет, вы не знали, на что идете. Вы предполагали, что знаете, как Штурман. Никто никогда не знает, что его ждет на этом пути. Все может повернуться как угодно и скорее всего повернется совсем не туда, куда хочется вам. Будьте заранее к этому готовы и отключите Штурмана, если не хотите слить ему остатки энергии)

Я рада, что за время с его прошлых отношений научилась блокировать в голове любые мысли о «а что они там делают». Даже не «научилась», а… оно будто бы само собой, как рубильник.

Как мне себя вести, что мне делать, чтобы быть устойчивой и сильной?

(Разделить с ним границы, отключить Штурмана. Заниматься своими делами. Прокачивать свои ресурсы. Часики у вас пока не очень тикают, но о детях тоже вскоре придется подумать. Можно и от казановы родить, но вы должны рассчитывать в этом случае только на себя)

Большое вам спасибо.

Источник: Эволюция

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