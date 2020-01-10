Диетолог Пилар Эскер назвала помогающие нормализовать пищеварение и похудеть после праздников продукты

После новогодних праздников и длительных выходных для многих людей актуален вопрос похудения и нормализации пищеварения. Диетолог из Испании Пилар Эскер назвала продукты, которые помогут быстрее решить названные проблемы.

Специалист рекомендует в первую очередь полностью исключить из рациона сладости, кофеиносодержащие напитки, жаренную и жирную пищу. Оставшиеся после праздников продукты, входящие в перечисленный выше список, диетолог советует вообще «утилизировать», а вот кефир стоит употреблять чаще. Данный кисломолочный продукт, а также напитки с добавлением имбиря и мяты помогут нормализовать работу ЖКТ и при необходимости спасут от похмелья. Самым полезным фруктом станет способствующий расщеплению жиров ананас. Он помогает активизировать метаболизм, но из-за большого количества в составе сахара не является средством для похудения.

Диетолог говорит, исключать употребление мяса не стоит, но при этом предпочтение лучше отдать приготовленному на гриле и пару продукту. В ежедневный рацион желательно включить тмин, анис, артишоки и сельдерей, что разрешит проблему с пищеварением и поспособствует избавлению от набранных лишних килограммов.

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