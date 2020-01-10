Мнение: В ожидании «черных ящиков»

Как ранее указывали иранские источники, "черные ящики" получили повреждения, но информация сохранилась.

Так как Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям "Боинга" присоединиться к расследованию в Иране, можно ожидать, что в ближайшее время дни/недели содержание "черных ящиков" станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели "Боинга" — внутренние технические причины или внешнее воздействие (безотносительно "Торов", "Предаторов" и ПЗРК). Относительно обвинений в том, что есть улики указывающие на то, что "Боинг" был сбит иранской системой ПВО, то Тегеран предложил обнародовать эти улики и предоставить эти данные Ирану. Понятное дело, что ссылки на "секретные разведданные" и "секретные фото со спутников" которые настолько секретные, что их никому не покажут, после историй с Думой, Скрипалями и прочим, без фактического предъявления нынче мало кого трогают на государственном уровне.

Официальные органы Ирана версию о попадании ракеты в "Боинг" полностью отметают, опираясь на отчет комиссии, которая указала как основную предварительную причину — технические неисправности, которые вызвали пожар на борту и попытку пилотов вернуться в аэропорт, после чего самолет упал. Данный отчет, который по сути резюмирует предварительные выводы иранского расследования, направлен ICAO (Международная Организация Гражданской Авиации).

Разумеется, "черные ящики" либо подтвердят, либо опровергнут иранскую официальную версию. Судя по приглашению украинцев и американцев в Тегеран, Иран уверен, что его версия подтвердится. США и их союзники наоборот уверены в обратном. Подождем.

Само собой остается вопрос очень странного совпадения с двумя "Боингами" у которых имелись проблемы с двигателями (один в Иране, другой в Израиле) в день обстрела американских баз в Ираке.

PS. Примечательно, что в гибели украинского "Боинга" уже обвинили Трампа. Один из журналистов на пресс-конференции премьер-министра Канады Трюдо спросил его, что если считать, что "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, нет ли в этом вины Трампа, который убийством Сулеймани спровоцировал конфронтацию с Ираном? С аналогичным вопросом выступил один из кандидатов в президенты от Демпартии Пит Буттитджич, который заявил, что пассажиры украинского самолета стали жертвой "ненужной и нежелательной эскалации" и фактически США несут как минимум часть ответственности за гибель украинского "Боинга". В демократической прессе также, помимо обвинений в адрес Ирана, косвенно намекают, что часть вины в любом случае на Трампе и его непродуманной внешней политике.

Как не трудно догадаться. на сам "Боинг" демократам плевать, но историю уже взяли в оборот и она тоже, вместе с Ираном, Украиной и прочим, будет активно использована как во время кампании за импичмент Трампа, так и в предвыборной агитации, где тема "ненужного убийства Сулеймани" обязательно всплывет, особенно если последствия убийства будут проявляться и затрагивать напрямую интересы США, а они конечно будут затрагивать.

PS2. Касательно криков, но вот же в соц.сетях фото выложили и даже видео. Могу напомнить, про правдивые фото и видео с "атакой ВКС РФ конвоя ООН под Алеппо", а также фото и видео "химических атак и в Думе в Хан-Шейхуне", где также в первые дни вовсю напирали на правдивость улик и обоснованность действий США. Позднее, все эти истории развалились, оставшись сугубо информационными операциями прикрытия. Поэтому безотносительно того, произошел ли пожар на борту "Боинга" или иранцы по ошибке пальнули в него зенитной ракетой, выводы лучше делать на основе реальной фактической информации (а в данном вопросе мы может в обозримой перспективе на нее рассчитывать, особенно в связи с тем, что расследование будет проводить не только Иран), а не на основе заявлений фейкометов вроде "Беллингкет" или же различных "ФриИранцев".

Как "объективно" расследуют политически выгодные катастрофы "Боингов", мы прекрасно знает по истории с малазийским "Боингом" на основе "неопровержимых улик из соц.сетей".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Как ранее указывали иранские источники, "черные ящики" получили повреждения, но информация сохранилась.Так как Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям "Боинга" присоединиться к расследованию в Иране, можно ожидать, что в ближайшее время дни/недели содержание "черных ящиков" станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели "Боинга" — […]