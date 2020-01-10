Guardian — самая затяжная с 1968 года забастовка во Франции продолжает набирать обороты

Минувший четверг стал 36-м днём всеобщей забастовки французских работников транспорта, ставшей самой долгой акцией протеста профсоюзов за несколько десятилетий, пишет The Guardian. По данным газеты, во многих городах страны в этот день также прошли демонстрации протестующих, к которым присоединились учителя, медработники и юристы.



Reuters

Профсоюзы Франции в четверг провели демонстрации по всей стране в рамках самой затяжной с 1968 года общенациональной забастовки работников транспорта, которая продолжается уже более месяца, пишет британская The Guardian. Как подчёркивает обозреватель газеты, в этот день к забастовке, поводом для которой стала предложенная правительством пенсионная реформа, присоединились учителя, участковые медсёстры и юристы.

По данным The Guardian, к утреннему часу пик в районе Парижа, где особенно сильно ощущается эффект от вызванных забастовкой перебоев с движением общественного транспорта, образовались рекордные пробки общей протяжённость более 200 км. При этом по всей стране на работу не вышли более трети всех учителей, и в столице закрылись десятки школ; кроме того, к протесту присоединилась и часть работников энергетического сектора, в результате чего прекратили работу ряд нефтеперерабатывающих предприятий.

Президент Франции Эммануэль Макрон ещё неделю тому назад призывал протестующих «быстро пойти на компромисс», и правительство страны надеется уже к пятнице найти выход из тупика и договориться с профсоюзами, однако для этого ему сначала потребуется завоевать поддержку умеренной профессиональной организации CFDT. Между тем, лидер CFDT Лоран Берже в среду вечером предупреждал, что его профсоюз пока не готов заключать сделку с властями, говорится в статье.

Предложенные правительством Франции реформы предполагают создание единой системы пенсионного обеспечения вместо существующих сейчас десятков отдельных систем для различных секторов, поясняет обозреватель The Guardian. Вместе с тем, власти также намереваются «поколдовать» над пенсионным возрастом: как заявлял французский премьер-министр, для сбалансирования пенсионного бюджета работающих граждан планируют «стимулировать» не выходить на пенсию до 64-летнего возраста — хотя официальный пенсионный возраст в стране составляет 62 года, отмечает журналист. Как подчёркивает автор, профсоюзы опасаются, что власти будут «заставлять людей работать дольше за меньшую пенсию», а потому даже умеренные профессиональные организации выступают резко против предложенных правительством мер.

Как заявил в интервью The Guardian, участвующий в забастовке машинист поезда из профсоюза Force Ouvrière Филипп Эбрек, в результате акции протеста, которая стала для него самой долгой за всю его жизнь, он и его коллеги потеряли заработную плату за полтора месяца. «Мы не за себя выходим — мы призываем и представителей остальных профессий присоединяться к протесту, чтобы защитить всю французскую пенсионную систему. Предложенный правительством индивидуальный подход к пенсиям нам не нужен, мы хотим гарантий того, что будет существовать реальная система солидарности, и что пенсии в будущем не начнут сокращаться», — пояснил Эбрек.

В свою очередь, сотрудник наземного обслуживающего персонала авиакомпании Air France и член профсоюза CGT Андре Виллануэва в беседе с корреспондентом The Guardian заявил, что правительство не собирается всерьёз договариваться с протестующими. «Это всё блеф. А смысл забастовки — в том, чтобы отстоять будущее людей. Если у человека есть много денег, то он всегда сможет получить лечение, поехать в отпуск и комфортно жить на пенсии. А мы выходим, чтобы защитить большинство людей, у которых таких денег нет и которым приходится упорно трудиться ради самой базовой пенсии», — цитирует его издание.

По мнению автора статьи, конфликт с профсоюзами сильно затруднит для господина Макрона реализацию президентского проекта кардинальных преобразований системы социального обеспечения Франции. Реформа пенсионной системы стала последним шагом в данном проекте — ранее президент уже изменил трудовое законодательство и систему обеспечения безработных.

По даным The Guardian, свежие соцопросы показывают, что 61% французов считают забастовку оправданной, однако при этом 57% опрошенных желают, чтобы она прекратилась.

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Последнее: Минувший четверг стал 36-м днём всеобщей забастовки французских работников транспорта, ставшей самой долгой акцией протеста профсоюзов за несколько десятилетий, пишет The Guardian. По данным газеты, во многих городах страны в этот день также прошли демонстрации протестующих, к которым присоединились учителя, медработники и юристы. Reuters Профсоюзы Франции в четверг провели демонстрации по всей стране в рамках […]