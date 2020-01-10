Мнение: Общее впечатление

Я в Петербурге. Всю катавасию с иранским ударом и последующие события по мере возможностей смотрел в дороге. По большому счету, могу сказать, что, конечно, ошибся с оценкой возможности иранского ответа. Все рациональные факторы и соображения были за то, что Иран ситуацию спустит на тормозах или устроит что-нибудь невнятное, но достаточное для внутренней аудитории. В целом именно Иран начал этот раунд, и по правилам хорошего тона, не ему было его заканчивать. Но по-видимому, наложился еще и сугубо субъективный фактор — истеричная реакция высшего иранского руководства. Не стоит забывать, что высшее духовенство, мягко говоря, очень немолодо, и что там может происходить в головах — вопрос сложный.

Я могу повторить, что "наших" в этом конфликте нет и быть не может, однако рациональные шаги вплоть до иранского "ответа" вполне просматривались, а потому их можно оценивать с таких же — рациональных — позиций. Вне всяких сомнений, решение Трампа о ликвидации Сулеймани было реактивным и вынужденным, так как вероятность повторения истории с захватом посольства как в Тегеране или тем паче убийства посла, как в 12 году в Ливии был убит Стивенс, была слишком велика. И в чьих интересах — тоже, в общем-то, можно было понять. Драка в США между элитами уже вышла на уровень теплой гражданской войны, поэтому логика Трампа вполне просчитывается.

В этом смысле ликвидация Сулеймани была шагом вынужденным, но в конце концов, он должен был отдавать себе отчет в том, что играет в игры далеко не своего уровня.

"Ответ" Ирана, мягко говоря, не слишком впечатлил, особенно, если учесть, что Иран достаточно заблаговременно сообщил об ударе иракским партнерам, которые насквозь пронизаны американской агентурой. Видимо, на это и был расчет. Но в ситуацию вмешался несистемный и никем не ожидаемый фактор, который и привел к уничтожению украинского "Боинга". Впрочем, смотря с какой стороны смотреть — системный или нет.

Иран предпринял действие откровенно военного характера, но не озаботился тем, чтобы ввести хотя бы на период неопределённости с возможным ответом США военное положение если не по всей стране, то хотя бы в столичном регионе. В итоге военные уже были на войне, а все остальные службы действовали в режиме мирного времени. В том числе и гражданские диспетчеры. Насколько известно, злосчастный "Боинг" вылетел с задержкой, возможно, это и стало фатальным для него: иранские зенитчики в условиях возникшего бардака и в ожидании ответного удара США засекли цель, которая не была в расписании. Профессионализм иранских зенитчиков — величина неизвестная, а помноженная на неразбериху и нервное ожидание ответа могла дать кумулятивный эффект. Итог мы уже знаем.

В принципе, ситуация хотя и трагическая, но не из ряда вон выходящая. У Ирана еще есть время принять вину на себя и провести переговоры о компенсациях. Политическая вина на режиме, безусловно, в наличии, так как он не озаботился безопасностью гражданских полетов над зоной потенциальных боевых действий, но уголовная ответственность в таком случае вряд ли возможна — увы, но налицо трагическая случайность.

Другой вопрос, если Иран упрется рогом и "уйдет в отказ" — то так можно доиграться до признания ситуации военным преступлением. А в текущих обстоятельствах санкции не просто неизбежны, а неизбежны весьма серьезные.

По сути, сейчас "мяч" на поле Ирана. Поведет ли он себя цивилизованно в свете того, что становится ясным, как божий день, или проявит себя дремучей средневековщиной. Вероятность пока фифти-фифти. Вменяемость иранского высшего руководства сейчас выглядит не слишком хорошо, так что возможно всё.

На самой Украине начинают приводить аналогии с донбасским "Боингом", что ожидаемо, хотя говоря откровенно, аналогий весьма немного. Разве что и украинская власть, и иранская наплевательски отнеслись к вопросу безопасности, дав коридор и разрешение на пролет гражданского самолета над зоной боевых действий — реальных или потенциальных. В остальном аналогии крайне натянуты, хотя, конечно, если ёжика не жалко — то его можно натянуть на кактус по самые ушки.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Я в Петербурге. Всю катавасию с иранским ударом и последующие события по мере возможностей смотрел в дороге. По большому счету, могу сказать, что, конечно, ошибся с оценкой возможности иранского ответа. Все рациональные факторы и соображения были за то, что Иран ситуацию спустит на тормозах или устроит что-нибудь невнятное, но достаточное для внутренней аудитории. В целом […]