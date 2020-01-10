США и Канада приглашены Ираном к участию в расследовании крушения Boeing

10.01.2020, 3:51, Новости дня

Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады подтвердили, что Иран пригласил их принять участие в расследовании крушения украинского самолета.

В США заявили, что Совет по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана прислал уведомление для участия в расследовании. Американской стороной назначен «аккредитованный представитель для расследования катастрофы», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что основную роль в расследовании играет Иран. В связи с этим Национальный совет по безопасности на транспорте США отказался спекулировать на тему причин крушения самолета. 

Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что принял «приглашение посетить место инцидента». Канадская сторона намерена «работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о крушении украинского самолета в Иране.



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Последнее: Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады подтвердили, что Иран пригласил их принять участие в расследовании крушения украинского самолета. В США заявили, что Совет по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана прислал уведомление для участия в расследовании. Американской стороной назначен «аккредитованный представитель для расследования катастрофы», передает РИА […]

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