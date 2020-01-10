У 26 освобожденных во время обмена на Донбассе украинцев нет паспортов – Минветеранов

У 26 украинцев, освобожденных из заложников боевиков «ДНР» и «ЛНР», нет паспортов. Об этом в комментарии УНН 9 января сказал начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.
«Сейчас паспортов нет у 26 человек. В принципе нет. Нет паспорта – значит они не могут открыть счет в банке, не могут получить справку, что они внутренне перемещенные лица, не могут обратиться к нашему министерству, чтобы мы могли рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощ… Мы с Государственной миграционной службой сотрудничаем, они сейчас по каждому описывают, что именно надо предоставить, а мы пытаемся собрать вместе, чтобы обеспечить их паспортами», – сказал чиновник.
Он также отметил, что министерство ищет жилье и работу для освобожденных украинцев.
«Общаемся с облгосадминистрациями, чтобы помогли конкретному человеку найти работу и жилье. Очень важно, чтобы было комплексно – жилье и работа. Если нет одного, очень трудно иметь другое», – заявил Мокренюк.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, в том числе – 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: У 26 украинцев, освобожденных из заложников боевиков «ДНР» и «ЛНР», нет паспортов. Об этом в комментарии УНН 9 января сказал начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк. «Сейчас паспортов нет у 26 человек. В принципе нет. Нет паспорта – значит они не могут открыть счет в банке, не […]
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