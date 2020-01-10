Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие резолюции проголосовали 224 конгрессмена, против – 194.
Дальше документ будет направлен в Сенат, где 53 из 100 мандатов – у республиканцев, однако по меньшей мере двое республиканцев – сенаторы Рэнд Пол и Майк Ли – уже выразили поддержку резолюции.
Резолюцию вынесли на рассмотрение Палаты представителей после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января близ аэропорта Багдада.
Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что операция по устранению Касема Сулеймани не оказала позитивного влияния на безопасность американцев. Она обвинила Белый дом в том, что решение об атаке принималось без консультации с Конгрессом. Обычно президенты, прежде чем предпринимать важные действия в оборонной сфере, ставят об этом в известность лидеров Конгресса. На пресс-конференции в четверг Пелоси назвала отношение администрации к Конгрессу «презрительным».
Накануне голосования в Палате представителей, Трамп в твиттере назвал Пелоси «безумной» и высказал надежду, что все республиканцы в Палате представителей проголосуют против принятия резолюции.
Закон о полномочиях в условиях военного времени был принят в 1973 году, когда законодатели попытались прекратить секретные бомбардировки, осуществлявшиеся американскими войсками во время войны во Вьетнаме. В законе говорится, что Палата представителей и Сенат могут принять резолюцию, принуждающую к выводу войск, участвующих в иностранном военном конфликте без согласия Конгресса.
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Последнее: Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. За принятие резолюции проголосовали 224 конгрессмена, против – 194. Дальше документ будет направлен в Сенат, где 53 из 100 мандатов – у республиканцев, однако по меньшей мере двое республиканцев – сенаторы Рэнд Пол и Майк Ли – уже выразили поддержку […]
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