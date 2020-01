Наука: Люди с шизотипическим складом личности оказались способны щекотать сами себя

Психологи из французского Университета Лилль продемонстрировали, что люди с шизофреноподобными чертами личности – например, умеренной паранойей или исключительно живым воображением – часто бывают способны щекотать сами себя.

Ученые набрали 397 добровольцев без диагностированных психических расстройств. Им предлагалось ответить на 74 вопроса стандартного Опросника шизотипических черт личности (Schizotypal Personality Questionnarie, SPQ), который позволяет оценивать проявления всех девяти признаков шизотипического расстройства, описанных в МКБ-10. Для экспериментов было отобрано 27 человек, набравших в SPQ максимальные баллы – и столько же с минимальным результатом. Кроме того, подопытные заполняли небольшой опросник для оценки прошлого опыта переживаний потери контроля над собственным телом (Scale for Assessment of Passivity Experiences in the General Population, SAPE-GP).

Затем участников эксперимента щекотали, водя кисточкой по предплечью: в разных вариантах, это делал сам подопытный или экспериментатор, а участники оценивали свои щекотливые переживания по 10-балльной шкале. В целом подопытные, набравшие в шизотипическом тесте максимум баллов, оказались подвержены щекотке не более группы с минимальным результатом. Однако они с той же готовностью откликались на нее, когда щекотали себя сами, тогда как испытуемые без выраженных шизотипических черт на такую щекотку реагировали намного слабее.

Результаты экспериментов публикует журнал Consciousness and Cognition.

Считается, что ощущение щекотки возникает из-за неспособности мозга предсказать дальнейшее движение слегка раздражающих кожу пальцев. В самом деле, пощекотать самого себя нормальному человеку практически невозможно, а если это все-таки получается, то может свидетельствовать о психофизиологических нарушениях.

Так, в 2000 г. британские ученые показали, что способность щекотать сами себя ярко проявляется у людей, страдающих слуховыми галлюцинациями или характерными для шизофрении ощущениями потери контроля над собственным телом. Кроме того, шизофреники неспособны с той же точностью контролировать силу нажатия при тонких движениях. Возможно, в основе всех этих проявлений лежит снижение способности различать сенсорный ответ, возникший в результате собственных действий, от ощущений, вызванных внешними причинами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Психологи из французского Университета Лилль продемонстрировали, что люди с шизофреноподобными чертами личности – например, умеренной паранойей или исключительно живым воображением – часто бывают способны щекотать сами себя. Ученые набрали 397 добровольцев без диагностированных психических расстройств. Им предлагалось ответить на 74 вопроса стандартного Опросника шизотипических черт личности (Schizotypal Personality Questionnarie, SPQ), который позволяет оценивать проявления всех […]