Съемки телешоу Love Island в Кейптауне оказались под угрозой срыва из-за нашествия обезьян

10.01.2020, 3:21, Разное

Съемки британского Love Island в Кейптауне оказались под угрозой срыва из-за нашествия обезьян. Продюсеры телешоу знакомств вынуждены были предпринять вынужденные меры для защиты участников и самой виллы в виде заборов под напряжением и видеокамер.
Агрессивные бабуины, чей рост доходит до полутора метров, совершенно не боятся людей и стаями нападают на жилища и общественные здания. Чаще всего в числе пострадавших оказываются рестораны, так как животных привлекает запах пищи. Лишиться блестящих украшений или очков от солнца рискует и зазевавшийся турист, как это случилось с ведущей Ольгой Бузовой на острове Бали.

Фермеры в ЮАР владеют лицензией на отстрел этих животных, не более двух в день. Защищать виноградники некоторым приходится даже с помощью шаров для пейнтбола. Охрана трехэтажного роскошного особняка с 25-метровым бассейном надеется, что предпринятые меры помогут обезопасить съёмочную группу и самих участников реалити-шоу Love Island от непрошенных «гостей».

Кстати, романтической программе «План Б» на ТНТ, съёмки которой проходили на острове Индонезии, также понадобилась защита от нападения обезьян.



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Последнее: Съемки британского Love Island в Кейптауне оказались под угрозой срыва из-за нашествия обезьян. Продюсеры телешоу знакомств вынуждены были предпринять вынужденные меры для защиты участников и самой виллы в виде заборов под напряжением и видеокамер. Агрессивные бабуины, чей рост доходит до полутора метров, совершенно не боятся людей и стаями нападают на жилища и общественные здания. Чаще […]

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