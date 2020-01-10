Военных, освобожденных из плена боевиков на Донбассе, перевели из госпиталя в санаторий в Пуще-Водице

Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинских военнослужащих перевели из военного госпиталя в санаторий в Пуще-Водице. Об этом агентству УНН 9 января рассказал начальник управления украинского Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

«Они уже все в санатории в Пуще-Водице. Их всех перевели из военного госпиталя, но меры еще проводятся. Есть определенный протокол, в каком порядке действия происходят, кто с ними работает, ведь это военные», – сказал он.

Мокренюк отметил, что военные службы должны работать с освобожденными военнослужащими отдельно.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, в том числе – 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как ранее указывали иранские источники, "черные ящики" получили повреждения, но информация сохранилась.Так как Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям "Боинга" присоединиться к расследованию в Иране, можно ожидать, что в ближайшее время дни/недели содержание "черных ящиков" станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели "Боинга" — […]