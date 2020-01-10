Мнение: Средневековые мистические байки

"Книжицу наших забав" Романа Шмаракова уже украли у человека, который украл ее у меня. Ну, в смысле эти люди употребляют слова "взял почитать, верну". Но это неправда, конечно. Так что я заказала себе второй экземпляр, послезавтра привезут.

Заодно напишу небольшую рецензию:

книга это просто потрясающе прекрасна. Представьте себе "Вечера на хуторе близ Диканьки" в антураже чего-нибудь средневекового, типа "Имени розы". Наложенное друг на друга. Вот сидят монахи у огонька зимой, и травят друг другу байки навроде: …В соседнем селе демон верхом на коне ездил. А я вот слышал, как он в пригожую девицу вселился. А вот у нашего аббата в могиле волосы все исчезли….

Проваливаешься в иной мир, мистический, демонический, наивный, средневековый. А иногда ув. Роман Львович вдруг подпускает несколько слов своим авторским голосом (а у него юмор вообще Мефистофелевский, только XXI века), и от этого волосы вообще дыбом становятся, только теперь от смеха.

"Одной добродетельной девице из города Нивеля в Валлонском Брабанте подбивал клинья дьявол в образе красивого и прилично одетого мужчины, выражая намерение на ней жениться. Она, не зная, кто это, тем не менее сказала, что отвергает брак из любви к Христу. Дьявол, однако, предприятия своего не оставлял, являлся ей в разных местах, и она, видя таковую его настойчивость и понимая, что красивых девиц в Валлонском Брабанте пруд пруди, принялась его спрашивать, кто он и откуда и все ли в их краях такие мономаны.

И так она его допекла, что он возьми и откройся ей: так и так, я-де дьявол, приятно познакомиться. Тут уж она совсем расхотела за него замуж, а он задора своего не терял и думал привлечь ее склонность маленькими сюрпризами: то в чашку ей нагадит, то в суп навоза накладет. До супа ее семья еще как-то терпела — ну мало ли, кавалеры разные бывают, образованный человек со странностями, — а тут уж они прямо вопрос поставили, что знает ли он, к примеру сказать, молитву Господню (с козырей люди заходят). Говорит: "Прекрасно знаю". Его просят продемонстрировать. Он читает: "Отче наш, иже еси на небеса, имя твое, да будет воля твоя и на земле, хлеб наш насущное даждь нам днесь, но избави нас от лукавого". И поскольку в этой молитве, говорит Цезарий, он то и дело перескакивал и допускал варваризмы, то, закончив ее, он со смешком прибавил: "Вот так вы, миряне, обыкновенно читаете вашу молитву". (Прекрасная психологическая деталь, у меня был один такой знакомый). Тут уж, конечно, публика не на шутку заинтересовалась и просит его прочесть Символ веры, если нетрудно. Дьявол начинает: "Вверяю Бога Отца всемогущего". Ему говорят: нет, надо говорить "верую в Бога". Он опять: "Верую Богу". Образованные люди, бывшие при этом и знающие значение аккузатива (!), настаивали, чтобы он сказал "верую в Бога", но, печально говорит Цезарий, так и не склонили его к этому".

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Прекрасная книга, бегите покупайте, пока есть. https://www.labirint.ru/books/727877/

Издано очень хорошо, на плотной матовой бумаге, с иллюстрациями.

Источник: Шакко

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