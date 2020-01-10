Мнение: О долгожданной ракете

10.01.2020, 2:40, Разное

Как это часто бывает, блогеры внезапно оказались правы, а вот маститые традиционные СМИ — нет. Хотя, с другой стороны, правота блогосферы была всей же ожидаемой. Можно даже сказать — долгожданной, учитывая потрясающую скорость распространения информации в современном мире.

Но эта правота, увы, с оттенком трагичности.

Итак, украинский лайнер, погибший в иранском аэропорту прямо на взлёте и унёсший с собой жизни более 170 человек, всё-таки… Упал не сам. Ему помогли.

Строго говоря, версия с ракетой была озвучена в русскоязычной блогосфере уже минут через пять после Сообщения о трагедии. Но потом появилась «утечка» — якобы от западных спецслужб — о техническом характере катастрофы. Якобы, по данным нескольких разведок, перегрелся двигатель у нового Боинга.

Видимо, тогда сильные мира сего не решили до конца, в какое русло выворачивать это происшествие. Теперь, похоже, определились. Всё те же американские спутники вдруг прозрели и увидели подозрительные вспышки в Тегеране, совпавшие по времени с моментом взлёта пассажирского самолёта. Ну и сразу озвучена версия, что роковые залпы произвела зенитная установка «Тор М 1» российского производства.

Удобно: одним выстрелом — нескольких зайцев наповал. И, главное, общественное мнение легко верил слухам про «обезьяну с гранатой». Так что все сливки — опять у Запада. А виновны Иран и косвенно #Россия.

Но всё же есть горькая ирония в том, что первой жертвой несостоявшейся американо-иранской войны стал именно украинский Боинг — как параллель с трагедией рейса МН17 летом 2014 года.

Собственно, вопрос тут один: как скоро за нынешнюю катастрофу с пассажирским самолётом Украины ответственность возложат на Россию?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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Последнее: Как это часто бывает, блогеры внезапно оказались правы, а вот маститые традиционные СМИ — нет. Хотя, с другой стороны, правота блогосферы была всей же ожидаемой. Можно даже сказать — долгожданной, учитывая потрясающую скорость распространения информации в современном мире. Но эта правота, увы, с оттенком трагичности. Итак, украинский лайнер, погибший в иранском аэропорту прямо на взлёте […]

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