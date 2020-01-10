Суд признал незаконными постройки на месте будущей свалки на Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Суд признал постройки «Технопарка» самостроем и обязал снести в течение месяца. Если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе. Решение принято по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк».

Администрация поселения требовала признать здания и прочие объекты на Шиесе незавершенным объектом капитального строительства «Экотехнопарк Шиес» и самовольной постройкой. Дело рассматривалось с февраля 2019 года. Истец просил на время суда заморозить строительство на Шиесе на время разбирательства, но безуспешно. Застройщик настаивал, что необходимая ему инфраструктура вовсе не капитальная, а временная.

Тем не менее, экспертиза подтвердила капитальный характер сооружений, возведённых строителями на месте будущей свалки, в частности общежития для персонала. Между тем сооружение таких объектов не предусмотрено условиями землепользования.

Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес продолжаются более года. Власти планировали построить там самую большую свалку в Европе, где будут закапывать привезенный из Москвы мусор. Местные жители организовали на месте палаточный лагерь, требуя запретить незаконную стройку.

Татьяна Брицкая

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Источник: Новая газета

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Последнее: Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе инвестора будущего мусорного полигона — ООО «Технопарк». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». Суд признал постройки «Технопарка» самостроем и обязал снести в течение месяца. Если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки на Шиесе. Решение принято по иску администрации […]