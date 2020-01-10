Богатейшая женщина Африки объяснила российское гражданство

Изабель душ Сантуш, которая считается самой богатой женщиной Африки, объяснила, откуда у нее российское гражданство.

Она заявила, что является гражданкой РФ «по рождению». Душ Сантуш подчеркнула, что «не восстанавливала гражданство», оно «сохранялось» у нее «всегда», передает ТАСС.

Напомним, Изабель душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки Татьяны Кукановой.

СМИ заявили, что она получила российское гражданство.

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Последнее: Изабель душ Сантуш, которая считается самой богатой женщиной Африки, объяснила, откуда у нее российское гражданство. Она заявила, что является гражданкой РФ «по рождению». Душ Сантуш подчеркнула, что «не восстанавливала гражданство», оно «сохранялось» у нее «всегда», передает ТАСС. Напомним, Изабель душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки Татьяны Кукановой. СМИ заявили, что […]