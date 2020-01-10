Компания МТС: Россияне меняют смартфоны в среднем один раз в три года

10.01.2020, 2:21, Разное

Один из крупнейших сотовых операторов страны, компания МТС, сообщила, что смена смартфона у россиян происходит в среднем один раз в три года. По сравнению с 2018 годом, срок увеличился еще на 12 месяцев в связи с ухудшением доходов покупателей и ростом цен на продукцию.
Эксперты отмечают некоторые причины, связанные с нежеланием потенциальных покупателей приобретать новые гаджеты. Постоянно увеличивающийся рынок часто не может удовлетворить повышенный спрос на товар лучшего качества и инновационных преобразований. Только смена дизайна без кардинальных изменений функций не мотивирует отечественных потребителей на приобретение новых устройств.

Кстати, и сами смартфоны стали дольше служить владельцам в связи с качеством продукции и улучшением культуры пользования. Кроме того, постоянный рост цен и снижение доходов покупателей вынуждает многих прибегать к рассрочкам и кредитам. Выводы, к которым пришли в МТС, поддержали представители основных операторов сотовой связи.



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Последнее: Один из крупнейших сотовых операторов страны, компания МТС, сообщила, что смена смартфона у россиян происходит в среднем один раз в три года. По сравнению с 2018 годом, срок увеличился еще на 12 месяцев в связи с ухудшением доходов покупателей и ростом цен на продукцию. Эксперты отмечают некоторые причины, связанные с нежеланием потенциальных покупателей приобретать новые […]

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