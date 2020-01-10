Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Как пишет Drive, спутники США «видели инфракрасные сигнатуры от возможных запусков ракет класса «земля-воздух», а также то, «как сам самолет взорвался».

Вероятно, именно спутники SBIRS позволили американцам избежать потерь в результате иранского ракетного удара, пишет издание.

В материале говорится, что «остается неясным, какое оружие могло сбить украинский авиалайнер».

Отмечается, что в Сети опубликованы «неподтвержденные снимки», которые якобы свидетельствуют о запуске ракеты ЗРК «Тор-М1». «Тор-М1» используют в Корпусе стражей исламской революции.

Напомним, и на Украине, и в США утверждают, что Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства.

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Последнее: Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ. Как пишет Drive, спутники США «видели инфракрасные сигнатуры от возможных запусков ракет класса «земля-воздух», а также то, «как сам самолет взорвался». Вероятно, именно спутники SBIRS позволили американцам избежать потерь в результате […]