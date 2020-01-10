Мнение: Приятно просмотрели

Новогоднее поздравление президента Путина стало самой рейтинговой телепрограммой не только новогодней ночи, но всего 2019 года, ликует официоз. Согласно данным Mediascope, «прямой эфир» Путин под елочкой обогнал даже трансляцию военного парада 9 мая!

Звучит впечатляюще. Но по цифрам все обычно: смотрели обращение 43,7%, практически как в 2018-м(43,5%) и в предыдущие годы. Хотя ФОМу обещали непременно «включить» президента 72% (как и в 2018-м).

Все просто: оливье, шампанское, поздравление президента – традиционный новогодний набор среднестатистического россиянина. Пока основным доступным развлечением на Новый год остаются телек и оливье (а россияне в праздник готовят аж 60 тонн салата), поздравление президента будет главной телепрограммой года.

Те же, кто развлекается иным образом, ставят дизлайки Путину (https://t.me/SerpomPo/4956) в Интернете. И это тоже уже традиция. Дизлайкали и ругали новогоднюю речь Путина и в прошлом году. И казенные ТВ-каналы тогда, как и год назад, быстро прикрыли это безобразие.

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Источник: СерпомПо

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