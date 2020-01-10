В Иране заявили, что пригласили США участвовать в расследовании крушения самолета МАУ

Иран пригласил США участвовать в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», которая произошла недалеко от Тегерана. Об этом 9 января заявил агентству Fars News глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации Хасан Резейфар.

Он сказал, что США приглашены в качестве страны, где был произведен потерпевший крушение самолет Boeing.

По словам Резейфара, США назначили представителя, но не подтвердили участия в расследовании.

Американский канал CNN отметил, что представителям компании Boeing, вероятно, понадобится разрешение США для поездки в Иран из-за санкций против Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, все они погибли. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Нацполиция Украины расследует катастофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета, по его словам, указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 января заявлял, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса «Тор».

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог по ошибке быть сбит ракетой системы противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса «Тор». Канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что самолет был по ошибке сбит Ираном. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как это часто бывает, блогеры внезапно оказались правы, а вот маститые традиционные СМИ — нет. Хотя, с другой стороны, правота блогосферы была всей же ожидаемой. Можно даже сказать — долгожданной, учитывая потрясающую скорость распространения информации в современном мире. Но эта правота, увы, с оттенком трагичности. Итак, украинский лайнер, погибший в иранском аэропорту прямо на взлёте […]