Лукашенко: «Газпром» зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по ценам выше мировых. Такое мнение он выразил 9 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», сообщает БЕЛТА.

«Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», – сказал он.

Лукашенко добавил, что переговоры с РФ по поставкам газа также являются сложными.

«75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», – заявил он.

Пока стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.

«Когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», – добавил он.

Сейчас Беларусь покупает российский газ по цене $127 за 1 тыс. м³. Лукашенко говорил, что Беларусь готова покупать газ по $200 «главное, чтобы равные были условия». «Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», – говорил он.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании «Русснефть» и «Нефтиса». В этот же день в Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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