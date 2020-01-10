Newsweek — в США считают, что украинский Boeing, разбившийся в Иране, был сбит зенитной ракетой

Лайнер «Украинский авиалиний» Boeing 737, который потерпел крушение неподалёку от столицы Ирана, был сбит противовоздушной ракетой, пишет Newsweek ссылаясь на американских и иракских чиновников. По словам источников издания, речь может идти о ракете ЗРК «Тор-М1» российского производства.



Reuters

Авиалайнер Boeing 737 «Украинских авиалиний», потерпевший крушение под Тегераном сразу после ракетной атаки Ирана по американским военным базам в Ираке, был сбит противовоздушной ракетой, пишет Newsweek со ссылкой на чиновника Пентагона, высокопоставленного сотрудника американских спецслужб, а также сотрудника иракской разведки.

Как поведали источники корреспондентам журнала на условиях анонимности, лайнер, который отправлялся из Тегерана в Киев, предположительно был сбит тактическим зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» российского производства. При этом беседовавший с Newsweek чиновник Пентагона уточнил, что, по мнению американской стороны, самолёт был уничтожен по ошибке из-за того, что противовоздушные силы Ирана находились в состоянии повышенной боевой готовности после ракетной атаки.

Кадры, на которых, «по всей видимости», были запечатлены фрагменты ракеты комплекса «Тор-М1», обнаруженные, как утверждается, в пригороде Тегерана, начали распространяться в интернете ещё в среду, отмечает обозреватель Newsweek. Как напоминает журналист, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг заявлял, что Киев рассматривает как одну из возможных причин крушения самолёта удар из «Тор-М1».

По данным Newsweek, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в четверг опровергал заявления о том, что украинский лайнер был сбит ракетой. В своём официальном заявлении чиновник отмечал, что такая версия «невозможна с научной точки зрения, и подобные слухи абсолютно нелепы».

Как отмечается в статье Newsweek, на борту украинского лайнера находились 176 человек; среди них были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев (включая девятерых членов экипажа), десять шведов, семь афганцев и трое немцев. Все они погибли при крушении.

В четверг министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань провёл переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом, подчеркнув «необходимость незамедлительно предоставить канадским официальным лицам доступ в Иран для предоставления консульских услуг, помощи в опознании погибших и участия в расследовании крушения», цитирует Newsweek официальное заявление канадского МИДа. Шампань также заявил Зарифу, что «у Канады и канадского народа есть много вопросов, на которые нужно будет дать ответы».

Уже после публикации материала Newsweek президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что у него «были кое-какие подозрения» относительно крушения, подчёркивает автор статьи. «Самолёт двигался в довольно неспокойном районе, и кто-то мог ошибиться», — добавил Трамп.

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