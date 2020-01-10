В Великобритании обнаружили череп убитого 2600 лет назад человека с сохранившимся мозгом

10.01.2020, 1:21, Разное

Во время проведения археологических раскопок в районе населённого пункта Хеслингтон (Великобритания) был обнаружен «загадочный» череп. Странность находки заключается в том, что в то время как зачастую головной мозг начинает разлагаться в считанные минуты после смерти, в этом случае он неплохо сохранился, хотя человек, которому принадлежат останки, был убит примерно 2600 лет назад.
После проведения молекулярного анализа мозговых тканей специалисты обнаружили около 800 белков, часть из которых сохранила функциональность для участия в иммунной реакции. Исследователи говорят, что органические вещества имеют стабильно упакованные агрегаты, значительно отличающиеся от таковых в мозге современного индивидуума. Возможно, именно это в какой-то мере способствовало сохранению мозгового вещества в хорошем состоянии спустя тысячелетия после гибели человека.

Не исключено также, что свою роль в сохранности сыграла влажная болотистая среда, затрудняющая доступ кислорода и, соответственно, замедляющая процесс разложения. Примечательно, что найденный череп был с мозговым веществом, но при этом ничего другого, к примеру, волос, не сохранилось. Как предполагают учёные, человек был обезглавлен не менее 2,5 тысяч лет назад, и на момент смерти не применялись никакие методы для сохранения в целости мозга или тканей.



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