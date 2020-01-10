Киев выразил протест против состоявшегося визита Путина в Крым

Москве направлена нота протеста в связи с визитом главы российского государства Владимира Путина в Крым, сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.

В Twitter она назвала Крым «временно оккупированным», визит Путина – «несогласованным с Украиной», а российские учения в регионе – «незаконными».

Украинский МИД пожаловался на «грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

НапомниМ, в присутствии Путина участники учений Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма опробовали новые формы и способы применения боевой техники и дальней авиации.

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