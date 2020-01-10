Бывший глава Серпуховского района Шестун согласился прекратить голодовку

Находящийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун согласился прекратить голодовку по просьбе ЕСПЧ. Об этом «Новой газете» сказала его жена Юлия Шестун со ссылкой на адвоката Аллу Кульбаеву.

«Связано это в первую очередь с соответствующей просьбой ЕСПЧ. Они приняли к рассмотрению его жалобу в порядке 39 статьи и определят, нарушаются ли его права, но в ответ он должен завершить свою акцию», — рассказала Кульбаева.

Кроме того, таким образом Шестун собирается избежать дальнейших попыток насильственного кормления. Адвокат добавила, что он с небольшими перерывами продержался без пищи более 200 дней и в результате потерял почти половину веса. Шестун намерен передать ФСИН заявление об окончании голодовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



10 млрд Шестуна. Отнимая имущество у десятков предпринимателей, судьи создают новую отрасль «приблизительного права»

Шестун находится под арестом с июля 2018 года и последние полгода держит сухую голодовку. В декабре его начали принудительно кормить в СИЗО, он заявлял о применении насилия во время процедур.

Экс-главу Серпуховского района обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун и его защита отрицают обвинения и считают уголовное преследование сфабрикованным.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Находящийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун согласился прекратить голодовку по просьбе ЕСПЧ. Об этом «Новой газете» сказала его жена Юлия Шестун со ссылкой на адвоката Аллу Кульбаеву. «Связано это в первую очередь с соответствующей просьбой ЕСПЧ. Они приняли к рассмотрению его жалобу в порядке 39 статьи и определят, нарушаются ли его […]