Нацсовет решил оштрафовать «Наш» за интервью с Азаровым

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение оштрафовать телеканал «Макси-ТВ» («Наш») на 105,6 тыс. гривен за интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в эфире программы «Гордон». Об этом 9 января проинформировала пресс-служба регулятора.
«Национальный совет на заседании рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки «Наш» и принял решение объявить вещателю предупреждение, а также взыскать с него штраф за призывы к свержению конституционного строя и разжиганию вражды», – говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что во время мониторинга вещания канала за 5 октября 2019 года регулятор заметил, что в передаче «Гордон» Азаров в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, вооруженной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма «неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события и подменить понятия».
Регулятор считает, что экс-премьер подвергал сомнению легитимность органов государственной власти Украины и обвинял представителей власти в бандитизме, мародерстве и преступлениях.
«В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека», – говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что, кроме того, Азаров распространял российскую пропаганду относительно вооруженной агрессии РФ.
«Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику, гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти», – утверждают в Нацсовете.
Журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире канала «НАШ» взял интервью у Азарова с помощью системы дополненной реальности и трекинга, что позволило виртуально переместить экс-премьера в студию телеканала.
Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение оштрафовать телеканал «Макси-ТВ» («Наш») на 105,6 тыс. гривен за интервью с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым в эфире программы «Гордон». Об этом 9 января проинформировала пресс-служба регулятора. «Национальный совет на заседании рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки «Наш» и принял решение объявить вещателю предупреждение, а также взыскать с […]
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