Премьер-министр Канады: «Украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой»

10.01.2020, 0:35, Новости дня

Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным.

«Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 63 гражданина Канады.

«Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента», – сказал Трюдо.

Ранее американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины», вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке. В свою очередь глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию «абсурдными слухами».

 

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters. На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным. «Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика