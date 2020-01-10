Премьер-министр Канады: «Украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой»

Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters.
На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным.
«Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, в результате чего погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 63 гражданина Канады.
«Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента», – сказал Трюдо.
Ранее американские информагентства со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины», вероятно, был сбит иранской ракетой по ошибке. В свою очередь глава гражданской авиации Ирана назвал эту информацию «абсурдными слухами».
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Последнее: Канада располагает разведданными из нескольких источников, указывающими на то, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Reuters. На пресс-конференции в Оттаве Трюдо заявил, что уничтожение авиалайнера вполне могло быть непреднамеренным. «Боинг-737» Украинских международных авиалиний разбился 8 января вскоре после вылета из […]
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