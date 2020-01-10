Ученые: Женщины лучше мужчин запоминают лица и разговоры

Шведские исследователи изучили когнитивные способности женщин. Исследователи утверждают, что для прекрасного пола характерно лучше запоминать разговоры и лица людей, которых они встречают, нежели мужчины.
Как установили сотрудники Каролинского Института в Швеции, дамам легче запоминать определенные вещи. Это происходит потому, что подобный тип воспоминаний, характеризующийся, как «эпизодические воспоминания», связан с эмоциональностью и личными переживаниями. В ходе работы эксперты осуществили метаанализ более шести сотен аналогичных исследований в данной области науки за почти 50 лет, начиная с 1973 года. В них были проанализированы анкеты свыше 1,2 миллиона человек.
Поскольку данный процесс является динамическим и базируется не только на мнемонических когнитивных способностях, но и на немнемических, это дает возможность мысленно восстанавливать прошлый опыт, руководствуясь своего рода «поисковыми подсказками». Как показали последние исследования, в этом женщины гораздо сильнее мужчин. Именно поэтому они часто способны значительно точнее передать подробности какого-либо разговора или черты лица человека.
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Последнее: Шведские исследователи изучили когнитивные способности женщин. Исследователи утверждают, что для прекрасного пола характерно лучше запоминать разговоры и лица людей, которых они встречают, нежели мужчины. Как установили сотрудники Каролинского Института в Швеции, дамам легче запоминать определенные вещи. Это происходит потому, что подобный тип воспоминаний, характеризующийся, как «эпизодические воспоминания», связан с эмоциональностью и личными переживаниями. В ходе […]
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