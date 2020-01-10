Власти Ухты опровергли фейки о пожаре на НПЗ

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» опровергла недостоверную информацию, связанную с пожаром на НПЗ.

Сообщается, что в соцсетях распространяется недостоверная информация «об эвакуации поселка Дежнево, о переполненной больнице Шудаяга, о горящих вывесках в ТЦ «Ярмарка».

Эти сообщения «не соответствуют действительности», подчеркнула администрация на странице в соцсети «ВКонтакте», попросив обращаться к официальным источникам информации и «не поддаваться на провокаци».

Указывается, что «опасная фаза пожара пройдена, проводится тушение пожара, жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет».

Власти сообщили, что «пострадавшему на пожаре оказывается медицинская помощь», он госпитализирован.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что «открытое горение было ликвидировано», передает ТАСС.

Перед этим сообщалось, что огонь был локализован в 23.20 на площади 800 кв. м, передает РИА «Новости».

Напомним, на НПЗ в Ухте из-за взрыва в результате нарушения технологического процесса произошел пожар.

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Последнее: Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» опровергла недостоверную информацию, связанную с пожаром на НПЗ. Сообщается, что в соцсетях распространяется недостоверная информация «об эвакуации поселка Дежнево, о переполненной больнице Шудаяга, о горящих вывесках в ТЦ «Ярмарка». Эти сообщения «не соответствуют действительности», подчеркнула администрация на странице в соцсети «ВКонтакте», попросив обращаться к официальным источникам информации и «не […]